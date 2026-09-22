印刷之城追逐“量子梦” 一场关于新质生产力的深度探索

温州日报 2026-09-22 09:10:25

如果说，印刷机轰鸣运转着龙港的过去和现在，那么，量子光束或许会成为它的未来。当一座深耕传统制造的改革城市，撞上前沿的量子科技，印刷之城追逐“量子梦”的背后，是一场关于新质生产力的深度探索。

温州网讯 在龙港新城青龙湖畔，一片由滩涂围垦“新长出来”的土地上，一幢建筑的招牌格外亮眼——北大—龙港高端量子科技联合实验室，由北京大学和龙港量子研究院共建。作为城镇化改革之后城市新区规划、产业空间重构的载体，自今年1月8日落地运行8个多月以来，实验室“从无到有”，已进入稳定的研发攻坚、小批量试制、成果转化并行的运行状态。

如果说，印刷机轰鸣运转着龙港的过去和现在，那么，量子光束或许会成为它的未来。当一座深耕传统制造的改革城市，撞上前沿的量子科技，印刷之城追逐“量子梦”的背后，是一场关于新质生产力的深度探索。

8个月，走过“无中生有”的路

8个多月前刚刚揭牌的北大—龙港高端量子科技联合实验室，曾走过一段“无中生有”的路。

2024年8月市校开启对接，2025年7月确定合作，半年建设期，今年2月底进入常态化运营。进场之时，场地装修尚未完善，二三十项整改待陆续落地，实验室精细化区域分工、人才队伍建设、组织架构制度建立等从零搭建。作为产业化运营主体，龙港高端量子科技研究院同步落地。

量子科技是一条长链条产业，涉及材料、光学、电子、精密机械、软件算法等多个环节，而真正有生命力的未来产业，还要在市场中找到应用价值，这便是量子科技产业化要跨越的除技术关之外的第二道门槛。

“本地几乎没有量子科技相关上下游配套，可以说，这片土壤上一片空白，都要上下而求索。”龙港高端量子科技研究院执行院长韦强说，如何从技术“种”开出产业“花”来繁育城市生态，这是实验室和龙港市未来要共同努力的方向。

实验室目前主攻780纳米、852纳米量子选频激光器的工程化技术，不仅攻克了封装、原子滤光等核心技术，还成功实现将激光器体积缩小20倍。研究院已获3项软件著作权，并已申请6项发明专利，相关国家级项目稳步推进。

量子作为底层根技术，属于“卡脖子”技术，应用覆盖北斗守时、国防装备、车载雷达、无人机、光通信等广阔赛道。“首先，得让顶尖技术走进车间，接地气。”龙港市经济发展局科技创新科科长徐步飞坦言，量子技术前景无限，落地龙港本土产业，需要实打实地破除现实壁垒，产研融合。此前，实验室曾先后发布三轮企业技术需求征集公告，谋划为本土印刷企业提供精准的点对点科研服务，为传统产业升级赋能铺路。

种一颗种子，激活一片生态

或许有人会质疑，在配套近乎空白的地方做量子，是不是“空中楼阁”？

也有人说，城市的产业升级，本就不能只盯着现成的产业链。完全等配套成熟再布局前沿赛道，只会落后于人。

于是，一道现实考题摆在面前：一座以印刷立市的城市，为何入局门槛极高的量子科技赛道？

龙港给出的答案是：种下一颗创新种子，不求即刻结果，但求激活生态。

作为全国新型城镇化改革试点，龙港拥有厚实的制造业底盘，印刷包装产业享誉全国。龙港市经济发展局工业信息副模块长虞孔杰表示，这几年，龙港正在探索一条县级城市链接顶尖科研资源，让前沿科技扎根实体经济的新路子。

一边仰望星空攻坚硬核技术，一边脚踏实地扎根本土实体经济，龙港，正以一座焕新之城，打破“量子科技遥不可及”的刻板印象，推动前沿技术赋能印刷、电器等传统优势产业，实现新老产业双向赋能。目前，该实验室引育的温州北龙量子公司将开展一期融资目标是把科技部重大专项成果从实验室样机进行工程化、产业化，把科研成果转化成工业级商品。

量子种子长成参天大树或繁育一片森林，正与龙港的未来产业蓝图一起等待实践检验。

“龙港本地无上下游配套，技术面临同行复刻竞争；人才留存、企业信任、市场开拓，每一关都不容易。”韦强清晰地意识到，实验室的价值，不能简单用短期产值来衡量。其更大意义在于平台磁吸效应。如今，北大的品牌已经吸引复旦大学等高校团队前来调研，为龙港带来更多科创资源的可能性。此外，实验室嵌入双龙工业园区的创新型孵化器体系，未来计划采取“内部孵化+外部引进”双模式，将逐步补齐产业链条。换言之，北大—龙港高端量子科技联合实验室不是单点项目，而是龙港一整套城镇化改革重构城市创新生态里的重要一环。

一起当“龙港城市合伙人”

操作仪器、调试参数、监控实验数据……时而盯着一束束在光学元器件里穿梭的激光，时而检查低温恒温器的运行，安静、精密、耐心，这是记者在实验室的最初体验，也是研究人员的工作日常，忙碌而有序。

在这个高大上的实验室里，全部员工才16人。然而，这支小而精的科研队伍，硕博占比超70%，来自五湖四海。

“曾经摆在我们面前有两种用人选择：重金挖人，还是就地育苗？”韦强选择了后者。这是一种很现实的取舍。量子精密测量是国内小众高端领域，全国从业总人数不足5000人。从实验室的长远发展来看，就地育苗，能沉淀出真正愿意扎根龙港的本土科研力量，才能留得住。而对于龙港的未来产业建设而言，留得下的人才才是真正的“龙港城市合伙人”。

引人、育人、留人……只有把高能级科创平台嵌入城市改革体系，以科创重塑产业与人，改革之城才能真正长成一座有创新活力的现代化城市。

于是，韦强决定沉下心自主培养，定下18个月的人才培育周期，沿用导师实战带教模式，背靠北大、中国电科、中科院等专家资源，在项目实操中打磨新人。

实验室里埋头检测数据的90后本土科研人员魏宏悻就是其中一员。浙江大学计算机软件工程毕业，在杭州工作多年并安了家的他，果断回到龙港一起追逐“量子梦”。“大学期间学的是软件技术，我现在重新挑战硬件专业，‘软硬兼施’，让科研的力量看得见、摸得着、用得上，我希望能用我所长参与建设家乡。”魏宏悻道出这群年轻有追求的科研人才的心声。

正如韦强所言：“未来产业不是买来的，也不是挖来的，有一部分必须靠自己养出来。”这，恰好与龙港的城市焕新思路同频共振——从无到有，才有无限可能。

来 源：温州日报

原标题： 印刷之城追逐“量子梦” 一场关于新质生产力的深度探索

记者 缪小霞 潘圆 龙港融媒记者 谢陈啦

本文转自：温州新闻网 66wz.com