温州日报 2026-09-22 09:10:26

日前，2026年中国水下曲棍球公开赛在上海理工大学游泳馆举行，全国23支代表队、230余名运动员在池底较量。首次组队的温州水曲9名队员出战公开组，与上海鲲鹏B队同获体育道德风尚奖；温州森马协和学校10名选手出战U13组，集训仅一个月，打进4球。

温州网讯 日前，2026年中国水下曲棍球公开赛在上海理工大学游泳馆举行，全国23支代表队、230余名运动员在池底较量。首次组队的温州水曲9名队员出战公开组，与上海鲲鹏B队同获体育道德风尚奖；温州森马协和学校10名选手出战U13组，集训仅一个月，打进4球。

水下曲棍球2009年进入中国，2019年举办首届全国锦标赛，目前全国十余城建有俱乐部。本届公开赛由国家体育总局水上运动管理中心、中国滑水潜水摩托艇运动联合会主办。

首次参赛的温州队伍今年6月才成立，核心是几名前温州体校游泳队队员，其他队员身份各异：银行行长、时尚从业者、互联网从业者、在校大学生。他们请来教练吴乐东，想把这项水中集体项目引进温州，球队日常借用温州森马协和学校游泳馆训练。

吴乐东是游泳运动员出身，2019年获中国公开赛最佳射手，2025年接受法国教练员培训及哥伦比亚世界冠军队员指导。6月得知9月将办全国公开赛，他顺势报了名。

赛前，队伍没有定名次目标，只想打出速度和体能优势。“只要站在赛场上，我觉得我们就是胜利者。”吴乐东说。但真正下水，差距立现——北京、上海、深圳、厦门的球队已有十几年沉淀，温州队成立刚满三个月，对球的理解、阅读比赛的经验还不足。

水下曲棍球全程在池底对抗，运动员戴脚蹼面罩，持短棍将沉底铅球推进池壁球门。赛场无声，配合只能靠赛前部署和眼神、站位的默契。

在他看来，温州发展水曲运动有天然优势：泳池多，青少年游泳俱乐部多，而水曲比拼的体能、速度与配合，恰恰是游泳练出来的。他提出“6+1”设想：6天练游泳、1天打球，提升孩子游泳乐趣，为坚持运动创造条件。

据了解，要常态化开展这项运动，不仅在场地，还在人：目前队伍没有固定场地和时间，靠一对一带训、周末合练，教练员数量不足是根本短板。未来，吴乐东计划成立项目协会，培训教练员、裁判员，让更多孩子和教练站上全国乃至世界级赛场。

来 源：温州日报

原标题： “只要站在赛场上，我们就是胜利者”

温州队伍首战全国水下曲棍球公开赛

记者 伍秀蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com