温州日报 2026-09-22 09:10:26

今秋，文成县多所学校完成拆扩建，意味着该县在聚焦山区教育提质增效，持续优化教育布局、完善校园硬件设施、补齐乡村教育短板上又迈出了新的步伐。这是记者昨日从该县教育局获悉的。

温州网讯 今秋，文成县多所学校完成拆扩建，意味着该县在聚焦山区教育提质增效，持续优化教育布局、完善校园硬件设施、补齐乡村教育短板上又迈出了新的步伐。这是记者昨日从该县教育局获悉的。

此次完成建设的教育领域重点项目之一，是浙江省文成中学扩建工程。学校是该县唯一的省重点中学。此次扩建工程总建筑面积1.35万平方米，主要建设内容包括新建一栋地上3层的学生活动中心，两栋宿舍楼，并增设125个机动车位。该项目有助于缓解学校教育资源紧张，优化提升学校教育质量，改善教学生活环境。项目投用后，文成中学拥有36个班级的办学规模和200间学生宿舍，极大改善了办学条件。

文成县珊溪镇中心小学拆扩建工程，是今秋投用的另一个教育重点项目。该校是一所公办小学，此次拆扩建工程总建筑面积2.19万平方米，利用学校原有场地进行向上和向下的空间拓展，通过架空层、地下室、抬升运动场等设计，对学校硬件设施进行全面升级，建设室内体育馆、多功能演艺厅等内容，配备美术、音乐、科学实验室等专用教室，同时引入数字化设施和智慧校园系统。随着该项目的建成，珊溪镇中心小学办学规模达31个班级，可容纳1200多名学生就读，有助于解决珊溪及周边地区适龄儿童入学难的民生痛点。

这批建成投用的教育重点项目中，还包括文成县樟台学校扩建工程。该校是一所公办九年一贯制学校，此次扩建工程为原学校拆除后重建，新建总建筑面积3.96万平方米，主要建设教学楼、行政楼、实验楼、宿舍楼等内容，以及学生餐厅、教师餐厅、报告厅、风雨操场等配套设施。通过该项目的实施，樟台学校办学规模由原18个班级扩大为24个班级，可容纳960多名学生就读。

下一步，文成将加速推进伯温高级中学、樟山未来学校、实验二中迁建等重点项目建设，持续改善校园办学条件，缩小城乡教育差距，让更多山区孩子享受优质教育资源。

来 源：温州日报

原标题： 提升校园设施 改善办学条件 文成多个教育工程新开学季建成

记者 张睿

本文转自：温州新闻网 66wz.com