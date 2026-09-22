温州市温商慈善基金会有爱心 “99公益日”募资174万元

温州日报 2026-09-22 09:10:00

近日，温州市温商慈善基金会2026年“99公益日”圆满收官。本次活动共募集慈善资金174万元，创下基金会自2020年启动该活动来的新高，共吸引8705人次参与捐助。

温州网讯 近日，温州市温商慈善基金会2026年“99公益日”圆满收官。本次活动共募集慈善资金174万元，创下基金会自2020年启动该活动来的新高，共吸引8705人次参与捐助。

温州市温商慈善基金会成立于2012年，是全国首个以温商命名的基金会。依托温州市温商企业文化促进会350余名会员，以“战队”为单位参与募集。自2020年起，基金会每年9月1日至9日开展“瓯越情”教育项目募捐，即“99公益日”活动，七年来累计筹集善款超836万元。

今年的“99公益日”自9月1日启动后，350余名会员共分成15个代表处，会员们纷纷通过微信群、朋友圈等发出慈善账号和捐助信息，电话联系身边亲朋好友积极参与慈善捐助，最终乐清第一代表处共募资23.32万元，获得团体第一名；乐清第三代表处12名会员共募资16.49万元，人均募资最高。

“每一分钱都是一份沉甸甸的大爱。”该会会长郑晓燕说，公益不是一次性的感动，而是细水长流的习惯，更是一种本分。许多会员企业规模不大，近年来经营也不易，但依然坚持做公益。慈善部部长陈洁介绍，近年来基金会资金来源已从最初的单一年会募捐，逐步延伸至“一日捐”“99公益日”等多种形式，形成了良好的造血功能。

据介绍，“瓯越情”教育项目以“帮危解困、爱心助学”为宗旨，计划募集资金持续支持温州教育事业，目前已覆盖温州43所中小学，累计奖励优秀教师、资助困难师生逾千人次。“温商擅长创业创富，更有着社会责任担当，用商业成果回馈社会。”郑晓燕表示，未来基金会将继续坚守“善行天下”使命，在教育公益、青少年关爱及紧急救助等领域践行社会责任。

来 源：温州日报

原标题： 市温商慈善基金会有爱心 “99公益日”募资174万元

作者：胡文瑾

本文转自：温州新闻网 66wz.com