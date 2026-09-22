省文教体公共服务现代化示范创建 温州3地入选首批名单

温州日报 2026-09-22 09:08:05

近日，首批浙江省文化教育体育公共服务现代化示范创建培育对象名单公布，温州3地入选。

温州网讯 近日，首批浙江省文化教育体育公共服务现代化示范创建培育对象名单公布，温州3地入选。其中，乐清市入选省公共服务现代化示范县创建培育对象；鹿城区《公共文化设施“公益底色+市场活力”双轮驱动运营模式》项目（文化类）、瓯海区《社区运动促进健康中心建设》项目（体育类）入选省公共服务现代化示范项目创建培育对象。

乐清市拥有“中国地名文化遗产千年古县”“中华诗词之乡”“中国民间工艺美术之都”等城市名片，近年来，在新型公共文化空间建设上成效突出，率先构建“1+30+N”新型公共文化空间体系，清和书苑入选全国十大“公共文化新空间”优秀案例，“乐读书苑”模式入选省高质量发展典型案例，乐清市图书馆获评国家级“全民阅读示范基地”。

鹿城区公共文化设施所有权与使用权分置改革走在前列，探索形成整体委托运营、社会力量合作、服务收益反哺三类差异化路径，累计激活14处、盘活2万余平方米文化空间。依托各级非遗项目117项以及南戏社、非遗工坊等主体，该区构建“空间+内容+消费”完整链条，形成以公益服务为基础、以文旅业态增收、以经营收益反哺公益的可持续发展模式。

近年来，我市公共文化品牌影响力持续扩大。今年3月，“城市书房”“文化驿站”经验写入国家“十五五”规划纲要，向全国推广。近期举办的“全民村K”系列活动，6月至9月，全市累计开展海选赛事100多场，4000余人登台演唱，线下观赛人数超23万，全网传播量超1400万。下一步，我市将加强对创建培育对象的指导支持，持续深化公共文化服务现代化改革，推动文化教育体育公共服务高质量发展，为全省提供更多可复制、可推广的温州经验。

来 源：温州日报

原标题： 省文教体公共服务现代化示范创建 我市3地入选首批名单

通讯员 陈素妮 记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com