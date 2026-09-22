让绿色出行成为我们的“优选项”

新华网 2026-09-22 09:13:43

早高峰，北京朝阳区市民王先生扫码解锁一辆共享单车，骑行6公里到自己工作的地方。

早高峰，北京朝阳区市民王先生扫码解锁一辆共享单车，骑行6公里到自己工作的地方。用他的话说，这趟通勤出行“一举三得”：既能避开拥堵，又能顺路完成日常锻炼，还能减碳。这样的绿色出行方式，如今已不是个例——目前，全国每天约2400万人次骑共享单车，1亿人次乘坐城市轨道交通，1亿人次乘坐地面公交。“绿色出行 美好生活”是今年绿色出行宣传月的主题，也是亿万人习以为常的真实生活。

绿色出行蔚然成风，得益于越来越完善的交通基础设施。

在江苏昆山市花桥经济开发区光明路，一座空中连廊把沪苏两地两条11号线轨道交通紧紧连在一起，跨省市通勤的乘客不用绕路，几分钟就能完成无感换乘；成都市民周末想出门游玩，近300条公交线路可以接驳天府绿道和市民休闲文化娱乐活动场所，把出行变成轻松的休闲体验。

从跨省轨道的无缝衔接，到绿道的公交直达，城市公共交通路网越织越密。2025年，54个城市轨道交通运营里程超1.1万公里。城市公交运营线路总长已超过170万公里，新能源城市公交车占比达到87.5%。不同出行方式之间的接驳换乘也越来越顺畅。交通运输部组织36个中心城市开展了城市公共汽电车运营服务提升专项行动，截至2025年底，中心轨道站点50米公交接驳比例提升至75.4%。一幅“轨道为骨、公交为脉、慢行为络”的绿色出行图景，正在全国范围内逐步成形。不断延伸的线路、持续优化的接驳，让绿色出行走得更顺。

绿色出行蔚然成风，离不开城市治理智能化、精细化水平的不断提升。

借助公交大模型精准识别客流，浙江杭州让公交车辆到站时间预测精确到分钟级；山东济南部分城区推出预约公交服务，预约后5分钟内公交车就能到达指定站点；越来越多的城市探索构建碳普惠机制，让绿色出行可以被量化，让每一克碳减排都能“算数”。

大数据算法优化了调度效率，灵活响应填补了服务盲区，正向激励增强了出行获得感，精细化的城市治理举措，让绿色出行一步步从“可选项”变成了更多市民日常出行的“优选项”。

“十五五”规划纲要明确提出，“推动城市发展绿色低碳转型，优化城市公共交通服务”，引导公众“优先选择绿色出行方式”。当路网延伸之处更显通达，当绿道蜿蜒之间串起更多风景，当绿色出行成为更多人的生活日常，我们奔赴的，是出行便捷的宜居城市，更是可感可及的美好生活。

记者：黄浩

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨让绿色出行成为我们的“优选项”

来 源：新华网

本文转自：温州新闻网 66wz.com