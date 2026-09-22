从零到10万，无中生有的龙港新城如何打破城市“结界”？

潮新闻客户端 2026-09-22 09:39:22

龙港是一座勇于创新的改革名城。作为承载城市未来的主战场，龙港新城的创新理念关系着这座城市的发展品质。从零到10万，龙港新城是怎么做到的？在人口进入负增长通道、城镇化从快速增长期转向稳定发展期的当下，龙港新城的逆势生长有怎样的借鉴意义？

万象综合体、华强方特……对于县域来说，这些是天花板级的项目。它们都选择了在建成区仅37平方公里的龙港新城落地，这是认可，也是下注。

有人说，中国城建史上有两大奇迹，一个是深圳，另一个便是龙港。龙港新城则是奇迹中的奇迹。十几年前，这里还是一片滩涂，渺无人烟，如今已是高楼林立的现代都市，常住人口突破了10万。

龙港是一座勇于创新的改革名城。作为承载城市未来的主战场，龙港新城的创新理念关系着这座城市的发展品质。从零到10万，龙港新城是怎么做到的？在人口进入负增长通道、城镇化从快速增长期转向稳定发展期的当下，龙港新城的逆势生长有怎样的借鉴意义？

龙港新城。龙港市融媒体中心供图

龙港新城有多重要？

要说龙港新城，得从苍南分县说起。

上世纪80年代，因地大人多管理跟不上等因素，鳌江南部区域从老平阳析出，设立苍南县。老平阳的经济中心在鳌江以北，新成立的苍南县一穷二白，需要一个能搞活经济的“出海口”。于是，在鳌江南岸设立龙江港区，这便是龙港的前身。

1984年，龙港建镇，开始了规模宏大的农民集资建城。这极大活跃了鳌江流域的经济，也为苍南的赶超发展作出了巨大贡献。民营企业敢闯敢干，让这里成为了改革开放先行地。

随着经济的快速发展，又遇到了新的成长“结界”：不断增长的新兴产能如何释放？上世纪八九十年代造的城，能级如何提升？

鳌江南岸的大片滩涂进入人们视线。2007年，龙港新城正式开工，2012年成立管委会。这片规划面积106.8平方公里的土地，被寄予了“再造一个新龙港”的希望。有空间才有发展，人们把未来押在了新城。

龙港新城。龙港市融媒体中心供图

2019年，龙港撤镇设市。当时，温州共有民营经济活跃的五大强镇，柳市镇的实力更是遥遥领先。龙港能够独立设市，龙港新城这片潜力无限的腹地功不可没。

经过仅仅十几年的发展，龙港新城汇聚了1500多家企业，常住人口从零到突破了10万。这里的投资额和工业产值已经占了龙港的差不多一半，相当于在老龙港的基础上翻了一番。“再造一个新龙港”成为现实。

人气集聚密码何在？

近年来，房地产下行，土地市场疲软。但在龙港新城，却是另一番景象。

2023年，龙港新城中南春风里项目的销售额在中南置地浙江区域排名第一。今年，龙港新城的土拍市场热度不减，两块涉住宅用地均以民企为主拿地，商业用地更是高溢价成交。今年4月，龙港新城中央商务区的一场宅地股权拍卖，历经518轮竞价，以49%的超高溢价成交。在业内人士看来，龙港新城近年楼盘销售火爆，几乎没有库存，这给房企拿地增加了信心。

楼市成交热，意味着人气旺。这和龙港新城“人产城”的城市发展理念息息相关。作为产业新城，传统理念往往以产业发展带动城市建设和人口增长，但龙港新城则把人的宜居度放在了首位。

生态是龙港新城的最大特色。青龙湖、月湖、翠湖等五大湖相连，和护城河、东塘河形成环状景观水系。整个水系融入排涝系统，即使面临今年暑期的强降雨天气，依然没有大面积的积水。其中，青龙湖公园占地3000多亩，是全国最大的滨海湿地公园，于今年1月开园。春节假期日均接待游客超万人次，成为市民休闲游玩的新打卡地。

青龙湖公园。 龙港市融媒体中心供图

营造高品质生活空间，让城市更有吸引力。医疗，温医大附一院龙港院区，和总院同质化管理的“直营模式”，把省级医院搬到家门口；教育，“嫁接”引进名校品牌，华师大附中建起来了；体育，龙港体育中心承办温州市瓯越足球冠军联赛等重要赛事，今年7月还举办了万人群星演唱会；餐饮，180多米高的开元名都酒店，刷新了龙港的天际线。龙港新城给予的是大都市的生活体验。

温医大附一院龙港院区。 池长峰 摄

工业园区往往居住体验差，工人不得不“候鸟式通勤”。龙港新城不仅拉高配套，还在治理创新上探索新型工业社区模式。通过把工业园区分成若干个小单元，聘请专业运营团队划区域服务，让职工扎根生活，实现“下班即归家，出门即入园”。

如何打破城市“结界”？

2023年，华润万象综合体项目签约落地龙港新城，建筑面积超过17万平方米。今年1月，华强方特文旅融合项目签约落地龙港新城青龙湖东岸，项目用地面积约540亩，总投资超34亿元。其中，华润万象综合体项目将于今年10月动工，华强方特项目已经进入设计和报批阶段。

华润万象综合体项目效果图

这落地的，不仅是两个项目那么简单。

万象综合体，国内商业综合体的天花板，主要布局于核心城市的重要点位。即使万象汇，在县域也寥寥无几，只在昆山、桐乡等区位优势突出的千亿GDP大县重点布局。华强方特，国内主题乐园的天花板，稳居全球主题乐园集团排行榜第二，目前在浙南闽北仍是空白。

为什么选择落地龙港新城？这是一次相互下注。龙港看重的是项目的辐射、带动能力，而项目方看重的是龙港新城在龙平苍的核心位置。

龙平苍三县，同属老平阳，常住人口约220万人，相当于中等城市的规模。温州提出龙平苍一体化发展，打造温州都市区南部副中心，这是打破龙平苍城市发展“结界”的重要举措。华强方特、万象综合体面向的不仅是龙港，而是整个龙平苍，乃至浙南闽北。

龙港市体育中心 王晓莉 摄

就拿文旅来说，苍南168黄金海岸火爆出圈，但是旅游形态、住宿配套仍有缺口。龙港新城和168原本就一体相连，华强方特填补了浙南大型文旅项目的空白。为了承接周边客流，华强方特还主动调整业态，计划配套500多间的客房。

还有产业的互动。受发展空间所限，龙港老城区和苍南的印刷、新材料，平阳的印刷机械，瑞安的汽车零部件，周边的新兴产能纷纷在此落地。龙港新城也优中选优，紧盯新能源、新材料、生物制药、智能装备制造等领域，引导企业抢占新赛道。投资超70亿元的华润洁净能源项目、超50亿元的国电投异质结项目，年产值20多亿元的云端汽车零部件项目，都把产业的层次往上提了一提。

龙港新城巨大的成长空间，承接了龙平苍城市升级、产业转型的增量。破题龙平苍一体化发展，打破龙平苍城市发展“结界”，龙港新城的发展“含金量”至关重要。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 从零到10万，无中生有的龙港新城如何打破城市“结界”？

记者 甘凌峰

本文转自：温州新闻网 66wz.com