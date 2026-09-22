温州市中心医院消化内科：把癌症风险掐灭在萌芽阶段
温州新闻网 2026-09-22 09:15:00
温州市中心医院消化内科是浙江省临床重点专科建设项目，同时获批国家级“幽门螺杆菌规范化诊治示范中心”，也是国家消化病临床医学研究中心（长海医院）的分中心共建单位。
科室人才梯队结构完善、技术实力雄厚，配套建成高标准消化内镜中心、介入诊疗中心与胃肠动力特色诊疗中心，配备3D高分辨率肛门直肠测压仪、24小时食管pH-阻抗检测仪等前沿专科设备，为各类临床研究开展提供了顶尖硬件支撑。
近年来，科室累计完成近30项临床试验项目，覆盖I-III期临床药物、创新体外诊断试剂盒、AI内镜辅助诊断软件等多个前沿方向，在消化道肿瘤早筛、幽门螺杆菌规范化诊治等领域的研究水平跻身国内先进梯队。其中消化道早癌筛查技术能力已达到国内先进水准，连续3年保持早期胃癌检出率超50%的亮眼表现。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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