花42万元“借房入学”落空起纠纷 法院这样判了

温州晚报 2026-09-22 09:39:21

花费42万元，通过“借房过户”的方式为孩子“购买”一个名校入学名额。近日，鹿城区人民法院审结一起因“借房入学”引发的合同纠纷案，依法认定双方签订的协议违背公序良俗、属无效合同。

温州网讯 花费42万元，通过“借房过户”的方式为孩子“购买”一个名校入学名额。近日，鹿城区人民法院审结一起因“借房入学”引发的合同纠纷案，依法认定双方签订的协议违背公序良俗、属无效合同。一审宣判后，被告王某不服上诉。日前，二审法院驳回上诉，维持原判。

2025年8月1日，为让子女取得温州市某学校入学资格，家长陈某与该学区房房主王某签订《孩子上学借用房屋协议书》，双方约定：王某将其名下学区房转移登记至陈某名下，供陈某子女取得入学资格，陈某支付王某“费用”42万元；待孩子成功入学后，再将房产转回登记至王某名下。协议签订当日，陈某即向王某支付定金10万元。然而此后，双方因提供抵押房屋、贷款种类等问题产生争议，房产未实际完成过户。入学名额“买”不成，陈某遂主张解除合同，要求王某双倍返还定金20万元并支付利息。协商无果后，陈某将王某诉至法院。

法院审理认为，民事主体从事民事活动不得违反法律，不得违背公序良俗，违背公序良俗的民事法律行为无效。本案中，陈某与王某签订协议的真实目的并非房屋交易，而是以房屋过户的形式买卖学区房入学名额。这一行为扰乱国家教育管理制度，侵害第三人平等接受教育的权利，损害社会公共利益，违背公序良俗，案涉协议应属无效。民事法律行为无效后，行为人因该行为取得的财产应当予以返还。陈某与王某对协议无效均存在过错，应各自承担相应责任。据此，法院对陈某主张支付利息的诉请不予支持，判决王某返还陈某10万元。

法官提醒家长，应通过合法途径为子女办理入学，切勿轻信“借房入学”“买卖入学名额”等承诺，此类协议自始不受法律保护，一旦发生纠纷，不仅难以实现入学目的，还可能面临财产损失。

来 源：温州晚报

原标题： 花42万元“借房入学”落空起纠纷 法院：违背公序良俗，各自承担相应责任

记者 赵小娴 通讯员 鹿萱

本文转自：温州新闻网 66wz.com