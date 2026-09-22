人民日报 2026-09-22 09:28:20

我们扎根中国大地、立足国情实际，找到了一条符合中国国情、顺应时代潮流、得到人民群众拥护支持的正确道路，为老区振兴、民族复兴筑牢了根本支撑

从江西瑞金到陕西延安，不同时空的两段路途天壤之别。

昔日，中国工农红军肩扛使命、脚着草鞋，跋涉二万五千里，以徒步远征闯出生路；今朝，高铁直通两地，1857公里、11小时32分，平稳高效通达。

今年是红军长征胜利90周年。一张车票连接的，是两座城市，更是历史的时空。从“绝境求生路”向“发展振兴路”的历史转身，见证沧桑巨变。列车上，有红军后代带着草鞋和烈士证明书，替在长征途中牺牲的烈士去延安看一看；有感念长征精神的游客，特意踏上跨越千里的红色之旅……沿线群众的夙愿一朝得偿，出行更加便捷，先烈步步求索、心心念念的国泰民安，在新时代的实干奋斗中，变成烟火升腾的日常。

长征岁月里，瑞金与延安，都是点亮中国革命的星火坐标。曾经，红军爬雪山过草地、突破层层封锁，不惜以血肉之躯铺路，只为挽救山河破碎的中国，让人民群众过上独立自主的幸福生活。

如今，当年的朴素愿景，已在瑞金、延安的土地上开花结果。贫瘠闭塞的旧貌彻底褪去，瑞金的精工智造、文创玩具、纺织服装等特色产业稳步发展，民生福祉同步提质。小苹果长成大产业，生态环境变好了，果农变富了，延安变身绿水青山、产业兴旺、百姓安居的幸福家园。瑞金、延安的发展，是红色热土走向振兴的生动缩影。

这份蝶变，不止于一城一地。井冈山告别贫困，依托红色文旅、绿色生态实现发展振兴；西柏坡促进红农文旅融合发展，老区人民生活品质不断提高；大别山区三省七县（市、区）成立大别山红色旅游城市发展联盟，共绘发展新蓝图……那些曾为革命负重前行的土地，正向新而行。

蝶变因何而来？路，或许正是答案。瑞金留存的一份1933年的修路计划，寄托着革命先辈对“路通人安”的美好畅想。如今，包括瑞金、遵义、延安等红色地标在内，全国综合运输大通道密织城乡、通达山海，人享其行、物畅其流的美好愿景加快实现。

从“无路可走”到“路路畅通”，物理层面上路的巨变，根子是中国道路的生机勃发——我们扎根中国大地、立足国情实际，找到了一条符合中国国情、顺应时代潮流、得到人民群众拥护支持的正确道路，为老区振兴、民族复兴筑牢了根本支撑。

路已通，征程未已，今天我们要走的是新的长征路。习近平总书记深刻指出：“每一代人有每一代人的长征路，每一代人都要走好自己的长征路。”今时今日，需要跨越的“雪山”“草地”早已换了形态：是实验室里千百次的失败，是产业链上必须攻克的“卡脖子”难题，是高质量发展路上的各类风险挑战。

越是闯关夺隘，越需要汲取精神力量，长征精神是宝贵的精神财富。长征国家文化公园在长征沿线15个省份铺开，“行走的大思政课”把课堂搬进旧址、把故事讲进人心，那些历史不再是静止的陈列，而是可感可知的精神坐标。红色资源浸润人心，红色基因代代相传，这是历史初心与现实答卷的深情呼应，为走好新的长征路注入不竭精神力量。

“苦不苦，想想长征两万五”。从“路在何方”的叩问到“路在脚下”的笃定，从“闯出一条生路”的绝境到“铺就万条坦途”的新篇，要达到理想的彼岸，从来没有平坦的大道可走，必须风雨无阻向前进。

新征程是新的长征，以路网通山河、以产业兴热土、以实干创伟业，在民族复兴的新征程上接续攻坚，这是我们给革命先辈最深情的告慰，也是对长征精神最好的传承。

作者：周珊珊

原标题：一条高铁话长征（评论员观察）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com