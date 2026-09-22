新华网：浙江洞头：“霞光”照亮海岛共富之路

新华网 2026-09-22 09:36:26

如今，海防前线蝶变为旅游热土，那抹穿越时空的“霞光”，正照亮海岛的共富之路。

清晨的东海畔，浙江省温州市洞头区北岙街道海霞村里，洞头先锋女子民兵连训练场上已热火朝天。一群平均年龄26岁的姑娘列队完毕，依次开展花枪、擒敌拳等课目训练，英姿飒爽。

60多年前，同样在这片海岛上，一群渔家姑娘拿起钢枪，配合驻岛部队巡逻放哨、挖战壕、搞生产，用青春点亮“爱岛尚武、励志奉献”的海霞精神，筑起了万里海疆上的人民防线。

如今，海防前线蝶变为旅游热土，那抹穿越时空的“霞光”，正照亮海岛的共富之路。

回溯历史，洞头先锋女子民兵连的前身最早可追溯到1958年，1978年获授“洞头先锋女子民兵连”荣誉称号。后来，连队事迹被写成长篇小说《海岛女民兵》，并改编为电影《海霞》。

“为什么是女民兵？”面对无数参观者的疑问，洞头先锋女子民兵连连长陈盈盈解释道，当年岛上男性大多出海捕鱼，留守的妇女、老人、小孩便担起巡逻保家之责。

随着时代发展，连队历经多次转型，海霞精神也得到创新性传承和发扬。2021年，洞头区海霞文化发展中心入驻海霞村，对海霞营地内红色阵地、研学活动、师资队伍与运营业务实施统一规划、统一调度。

“平时为民、战时为兵，我们的民兵随时拉得出、用得上。”陈盈盈介绍，如今连队日常承担海防巡逻、应急抢险、国防宣教等多样化任务，现有85名民兵，大学生比例达100%。“不论是抗击台风，还是抢险救灾，我们都冲锋一线，周边群众对这身迷彩服有着天然的信任。”

近年来，洞头立足海霞精神发源地、海防建设前沿阵地的独特优势，加快推动红色资源活化利用。

走进浙江省海防科普中心，古代海防的历史文化印记扑面而来，新时代“向海图强”的壮阔历程徐徐展开。

“我们收储改造十间石头农房，以连廊串联，让海防教育直抵基层、面向群众。”洞头区委宣传部副部长虞献兵介绍，当地构筑起洞头先锋女子民兵连纪念馆、浙江省海防科普中心、海霞电影馆、海霞之家等阵地，区域年接待能力大幅跃升。

从守岛戍边到兴岛富民，海霞精神与海岛发展脉搏同频共振。洞头以海霞营地为核心，串联望海楼、仙叠岩、半屏山等景点，推出“朝游海霞、夜游东沙”品牌线路，2025年以海霞村为核心的大海霞片区接待游客突破110万人次。

同时，当地引导渔农户盘活闲置房源，建成标准化研学床位超5000张，霞享餐厅、海霞IP文创店等业态相继落地。2025年，大海霞片区集体经济总收入达2095万元，带动2800余人实现家门口增收。

洞头区北岙街道党工委副书记许生浩说，大海霞片区正把红色资源转化为共富资源，让更多群众在家门口吃上“旅游饭”。

目前，洞头区推出“青年上岛计划”，吸引外来人才留岛就业、创业。海霞青年主理人联盟、各类青创项目也纷纷涌现。随着“上岛青年”越来越多，红色海岛焕发新的活力。

来 源：新华网

原标题： 浙江洞头：“霞光”照亮海岛共富之路

记者 许舜达、孔令杭

本文转自：温州新闻网 66wz.com