瓯海发布 2026-09-22 09:49:03

9月21日，瓯海区—阿坝县对口支援党政联席会召开。

9月21日，瓯海区—阿坝县对口支援党政联席会召开。今年是瓯阿两地并肩同行的第13年，四川阿坝县委书记王甲率阿坝县党政代表团远道而来，与瓯海区委书记刘云峰等一起共叙情谊、共商合作、共话未来，合力书写“并肩同行、山海共赢”的高质量发展新篇章。

阿坝县领导罗让、杜潘祚、周华明、郭晓敏、嘉木央耿珠、刘利增，瓯海区领导卢旭帆、吴雪梅、巴桑卓嘎、金海敏，阿坝县、瓯海区级有关部门负责同志及阿坝县在瓯挂职干部代表参加活动。

13年来，瓯阿两地交流互动更加紧密、产业协作更加深入、民生事业更加温暖。瓯海22所学校、18家医院与阿坝建立结对关系，举办各类培训168场、超7400余人次参训；落地温阿科创园、汽车产业园等产业项目19个；瓯海援助阿坝建设73个帮扶项目，打造助爱、助学、助困“三大基金”品牌，惠及困难群众超1300户。

王甲表示，从2013年最初的“山海牵手”到如今的“深情相拥”，从打赢脱贫攻坚战的历史性跨越到推进乡村全面振兴的接续性攻坚，瓯阿已携手走过了意义非凡的13年。希望双方持续在经贸往来、文化旅游、资源开发等领域深入交流、深挖潜力、深度合作，在产业发展、乡村振兴、园区建设、消费帮扶等方面拓宽领域，开创交流交往新局面。希望持续加强“组团式”帮扶，推动教育、卫生等领域人才，观念互通、技术互学、资源互享，持续为阿坝培育本土人才、注入创新活力，打造结对帮扶新样板。希望持续在劳动力转移就业、劳务供需对接、定点技能培训等方面展开更深层次的合作，绘就增收共富新画卷。希望瓯海鼓励更多重点国有企业、头部民营企业来阿坝县投资兴业、共谋发展，切实推动特色产业提质增效，谱写互利共赢新篇章。

刘云峰代表瓯海区委区政府向近年来阿坝发展取得的成效表示祝贺。他表示，今年是“十五五”开局之年，也是东西部协作开展常态化帮扶的第一年，希望两地立足资源禀赋，共筑产业协作新高地，合力推动农畜产业品牌化、新能源产业规模化、汽车产业高端化，赋能阿坝产业壮大提质。希望深化互鉴互促，共谱文化交流新篇章，加强文化交流互促、深化文旅融合发展、激发文旅消费活力，促进两地文化交融共兴。希望加强精准帮扶，共绘民生幸福新画卷，用好“乡镇结对”“村村结对”等方式助力乡村发展，优化民生基础设施，健全公共服务体系，进一步推动强村富民、完善民生保障。希望常态交流互动，共建人才培育新格局，加强领导干部、教师医生、产业人才交流共育，实现两地人才互学互鉴，共同书写瓯阿两地高质量发展新篇章。

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原标题： 并肩同行、山海共赢！瓯海区—阿坝县对口支援党政联席会召开

记者 罗琛琛、陈丹、陈明铭

本文转自：温州新闻网 66wz.com