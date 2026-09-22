瓯海区委书记刘云峰督导经济稳进提质、节前安全生产等重点工作

瓯海发布 2026-09-22 09:49:03

9月21日，瓯海区委书记刘云峰率队到郭溪街道，调研督导群众身边不正之风和腐败问题集中整治、信访领域“三个专项”行动、节前安全生产、消防安全、重点镇街本质安全提升、经济稳进提质工作并开展“督接一体”工作。

9月21日，瓯海区委书记刘云峰率队到郭溪街道，调研督导群众身边不正之风和腐败问题集中整治、信访领域“三个专项”行动、节前安全生产、消防安全、重点镇街本质安全提升、经济稳进提质工作并开展“督接一体”工作，统筹部署高质量发展与高水平安全各项任务。瓯海区领导邵建乐、林显斌、陈澄博参加调研。

刘云峰一行采取“四不两直”方式，深入西工业区、温瞿东路沿线多家企业，直奔生产一线暗访督查，重点查看安全生产薄弱环节。现场，刘云峰一行细致检查企业消防设施配备、安全通道畅通情况、生产设备运维等，与企业负责人深入交流，详细了解企业安全生产管理制度落实、日常隐患排查整改等情况，对发现的问题要求加快整改到位。刘云峰指出，要抓实节前安全生产，加大隐患排查整治力度，紧盯重点领域、薄弱环节做到隐患早发现、早处置、全闭环，全力保障群众平安祥和过节。要常态化推进片区本质安全提升工作，立足辖区产业特点和片区实际，补齐安全基础设施短板，从源头防范化解各类安全风险。

在随后召开的座谈会上，刘云峰听取相关工作情况汇报，并对各项重点工作作出部署。他强调，要持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，聚焦民生领域痛点难点，精准发力、从严整治，切实维护群众切身利益。要扎实推进信访领域“三个专项”行动，紧盯群众急难愁盼问题，主动靠前化解矛盾纠纷，提升基层治理效能。要立足属地实际精准发力，因地制宜推进本质安全提升各项举措，强化源头风险管控，分类开展专项整治，夯实平安建设基层基础。要抓实经济稳进提质工作，主动顺应城市发展格局变化，抢抓发展机遇，推动制造业提质增效、转型升级，统筹推进商贸服务业提质、城市建设提档，持续激活区域经济发展动能。要持之以恒加强干部作风建设，锻造务实担当的干部队伍，严守廉洁底线，以优良作风护航各项工作高效推进、落地见效。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰督导经济稳进提质、节前安全生产等重点工作

记者 黄冰娥、吴宇洲

本文转自：温州新闻网 66wz.com