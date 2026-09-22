洞头区委书记何莉平调研基本公共服务一体化推进工作

洞头发布 2026-09-22 09:49:03

9月20日，洞头区委书记何莉平先后赴大门镇、鹿西乡，专题调研基本公共服务一体化推进工作。

9月20日，洞头区委书记何莉平先后赴大门镇、鹿西乡，专题调研基本公共服务一体化推进工作。她强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于共同富裕的重要论述，聚焦落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，认真落实全省深化基本公共服务一体化改革现场推进会精神，以改革创新举措扎实推进基本公共服务一体化，不断缩小城乡公共服务差距，为高质量发展建设共同富裕示范区海岛样板提供坚实支撑。

在大门社区卫生院（洞头区中医院），何莉平听取了医院日常接诊、慢病管理、就医保障等情况的介绍。她强调，要积极探索“医中有养”的一院供养模式，深化“一院一品”发展，做精做强特色学科和优势学科，持续加强慢病管理和健康预防水平，健全完善慢性病早期筛查、规范诊疗、长期随访和健康干预的全流程管理机制。同时，要对标全省基本公共服务一体化要求，学习借鉴先进经验，统筹配置城乡医疗卫生资源，促进优质医疗资源下沉和基层服务能力均衡布局。

在大门镇商务综合体和市民中心项目建设现场，何莉平实地察看项目推进情况，详细了解项目定位、功能布局、招商筹备和建设进度等情况，重点询问项目推进中遇到的要素保障难题，强调要加快项目建设进度，完善基础设施配套，加大优质业态招引力度，进一步补齐海岛商业服务和政务便民设施短板，更好满足海岛群众多样化生活办事需求，助力海岛基本公共服务品质提升。

在大门镇幼儿园和大门新城实验学校，何莉平察看了校园教学环境和配套服务设施，详细询问办学规模、师资配置、留守儿童就学保障等情况。她强调，要优化校网布局调整，着力改善海岛办学条件，稳定海岛师资队伍，不断提升基础教育质量；通过招商引资和青年创业优待政策，吸引在外人才创业、落户，逐步形成人口集聚带动教育提质、教育优质吸引人口留存的良性发展格局。

在鹿西乡，何莉平先后走访了鹿西乡养老服务中心、幼儿园、中心小学、卫生院，详细了解离岛卫生医疗、养老服务、教育发展等方面的实际需求和堵点问题。她强调，要聚焦“老有所养”，探索海岛特色养老服务模式，有序推进“医办养”“养设医”，立足鹿西乡人口结构和离岛实际，细化多层次养老服务供给内容，加快推进综合服务中心项目落地，健全覆盖全体老年群体的养老服务网络。要聚焦“病有所医”，根据离岛群众日常就医需求优化医疗资源配置，做实日常诊疗、慢病随访、应急转诊等全链条服务，推动“固定+流动”巡回诊疗服务扩面提质，逐步缩小岛陆医疗服务差距。要聚焦“幼有所教”，健全与学龄人口变化趋势相协调的教育资源配置机制，精准摸排属地留守儿童等底数，通过建立“一生一策”，从身心健康、日常关怀、升学就业等各领域，整合各部门资源开展综合帮扶。

调研中，何莉平强调，相关部门和属地要牢固树立以人民为中心的发展理念，把推进基本公共服务一体化建设作为保障和改善海岛民生的核心抓手，聚焦群众急难愁盼问题，持续优化资源配置、服务布局，细化落实工作举措，打通公共服务供给的堵点难点，更加注重突出群众“体感”和满意度，始终带着感情、带着责任，注意换位思考、设身处地为群众着想，真正把这项民生工程办到老百姓心坎上，让海岛群众有更多实实在在的获得感。

来 源：洞头发布

原标题： 何莉平调研基本公共服务一体化推进工作

记者 林锐、沈灿辉

本文转自：温州新闻网 66wz.com