瑞安市领导专题研究国际陆港建设及TIR卡航发展工作 聚力打造浙南闽北赣东“强节点”
9月21日，瑞安市委书记李剑锋主持召开会议，专题研究国际陆港建设及TIR卡航发展工作。他强调，要系统谋划部署、全域全力攻坚，以国际陆港建设和TIR卡航发展的实绩实效，助力瑞安推进高水平对外开放、建设高能级开放强市。
瑞安市领导陈汉存、项金敏、戴铭、杨成彪参加会议。
会上，瑞安市商务局、瑞安市交通运输局、市国投集团、温州海关驻瑞鳌办事处等汇报有关工作。据悉，作为全省首个开通TIR（国际公路运输）线路的城市，瑞安已形成规模化、体系化的发展格局，开辟了覆盖俄罗斯、白俄罗斯等4个国家的24条TIR线路、1条至越南的GMS线路。
李剑锋充分肯定了近年来各项工作取得的创新成果和发展效益。他指出，要系统高位谋划，找准国际陆港功能定位，抓紧做好整体规划，聚力打造金丽温开放大通道南部支点、浙南闽北赣东“强节点”；明确权责分工，优化国际陆港公共服务，用心用情支持企业做大做强，建强瑞安物流业态；全力以赴争取国际道路运输集结中心认定工作，积极对接融入国家级物流网建设。
李剑锋强调，要全过程攻坚，加快推进国际陆港建设和TIR卡航发展。要做强基础“里子”，做好拓展扩容文章，同步开拓运输线路、持证人主体和新兴市场，形成齐头并进态势；做好业务创新文章，在集拼、混拼等“TIR+”模式上加大探索力度，做强跨境电商产业；做好联运、转关文章，系统推进公水、公铁、公空联运衔接，争取实现电子监管锁“无痕转关”。要夯实要素保障，确保政策扶持合规、可持续，全力支持行业起好步，推动更多货源、企业和业务向瑞安集聚；强化主体孵化，加快TIR集结中心项目、多式联运体系建设，增强行业发展后劲；优化服务支撑，建强外贸综合服务功能，完善通关便利化、涉外商事纠纷调处等机制，帮助企业放心出海、司机平安归家。
李剑锋要求，要压紧压实责任，凝聚强大合力。进一步完善组织架构，充实专班力量；常态化做好督导，按时序推进工作进度；持续提升瑞安国际物流品牌的知名度和吸引力，把宣传声势转化为发展胜势。
来 源：瑞安发布
记者 陈豫州、孙凛
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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