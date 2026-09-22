瑞安发布 2026-09-22 09:44:38

9月21日，瑞安市集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开。

9月21日，瑞安市集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开。瑞安市委书记李剑锋强调，要深入学习贯彻习近平党建思想和习近平总书记关于整治群众身边不正之风和腐败问题的重要指示批示精神，对标落实中央纪委国家监委和省市部署要求，牢固树立和践行正确政绩观，推动全面从严治党向基层延伸、集中整治工作向纵深发力，以钉钉子精神坚决打赢集中整治攻坚战。

瑞安市委副书记、瑞安市长陈汉存主持会议。瑞安市领导徐龙升等参加会议。

李剑锋充分肯定今年以来集中整治工作取得的阶段性成果。他指出，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，是党中央作出的重大决策部署。今年是三年集中整治的攻坚决战之年，瑞安市上下要提高站位，把牢方向，在突出服务大局、破解难点堵点、强化群众有感、深化改革创新、打造特点亮点上聚力攻坚，不断推动整治工作取得新的更大成效。

李剑锋强调，要紧盯节点，拧住重点，以硬核成果交出集中整治的高分答卷。要紧盯重点任务清单持续发力，聚焦农村集体“三资”管理、高标准农田建设、医保基金管理、养老服务等突出问题集中整治，统筹办好民生实事项目；紧盯民生领域信访问题加强治理，锚定目标任务，深化民生领域信访治理，全力推进复查复核工作；紧盯典型案例查办重拳出击，坚持严的基调不动摇，重拳整治群众身边不正之风和腐败问题，做到发现一起、查处一起。

李剑锋强调，要压实责任，严明纪律，以坚强保障推动集中整治走深走实。要进一步加强组织领导，统筹资源力量，坚持瑞安市一盘棋，各单位主要领导亲自抓、负总责，班子成员履行“一岗双责”，增强攻坚合力；注重总结提炼，系统梳理经验做法，保持标准不降、力度不减、尺度不松，推动从“解决一件事”向“规范一类事”提升，以整治实效增进民生福祉；紧扣整治重点，常态长效排查相关领域风险隐患，以重点突破带动整体整治提质增效。

来 源：瑞安发布

原标题： 全市集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开

记者 周小玲、孙凛

本文转自：温州新闻网 66wz.com