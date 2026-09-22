文成县委书记杨德听督导重点项目建设工作
9月21日下午，文成县委书记杨德听前往大峃、黄坦、百丈漈等乡镇，督导重点项目建设工作。他强调，要牢固树立“项目为王”理念，紧盯时间节点、压实工作责任、加快施工进度，全力推动重点项目建设提速提质提效，为文成县经济社会高质量发展注入强劲动能。
杨德听察看了解华侨华商发展先行区配套基础设施（环城东路）项目建设情况
来到环天顶湖环境综合整治与生态旅游产业融合开发（EOD）项目现场，杨德听实地察看湖区生态修复、环境整治及产业配套建设情况。他强调，要坚持生态优先、绿色发展，立足资源禀赋，统筹生态保护、民生改善与产业培育，科学布局文旅新业态、新场景，细化项目推进计划，全力打造生态优美、业态丰富、特色鲜明的生态文旅融合样板工程，切实把生态优势转化为发展优势。
文成通用机场建设对文成低空经济发展、激活县域经济新增长点具有重要意义。杨德听指出，要牢固树立系统思维，严守安全底线和生态红线，倒排工期、挂图作战，全力破解项目推进过程中的难点堵点，同步统筹推进工程建设与通航产业布局，推动项目早落地、早建设、早见效。
经济开发区综合配套工程项目是盘活黄坦工业园区资源、提升园区承载能力的重要支撑。杨德听认真听取项目基础设施建设、产业配套及功能布局等情况。他要求，要聚焦产业发展需求，精准补齐园区配套短板，加快推进基础配套设施建设，持续优化园区发展环境。要强化政企联动、部门协同，主动靠前服务，精准破解项目推进难题，为企业落地、建设、投产全流程保驾护航，推动园区产业集群化、规模化发展。
在伯温高级中学新建工程项目施工现场，杨德听指出，教育民生项目事关千家万户，各相关部门要坚持民生为本，高标准、高质量推进项目建设，严守施工安全和质量底线，统筹推进工程收尾、配套设施完善、校园环境整治等工作，切实满足群众对优质教育需求，推动文成县教育事业高质量发展。
华侨华商发展先行区配套基础设施（环城东路）项目是完善县城交通路网、赋能侨乡经济发展关键支撑。杨德听来到项目现场，详细了解道路规划、施工进展等情况，要求建设单位要严格按照规划标准，严把工程质量关，科学优化施工方案，抢抓施工黄金工期，加快推进道路主体及配套设施建设，确保项目早日竣工投用，为先行区发展筑牢硬件支撑。
文成县领导林伟、毛伟新、张敏等参加督导活动。
来 源：文成发布
记者 赵鹏鹏、雷成、雷思涵
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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