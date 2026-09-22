平阳县委书记孟晓斌调研公共服务一体化工作

平阳发布 2026-09-22 09:45:47

9月21日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、鳌江、万全、麻步等乡镇，调研公共服务一体化工作。

9月21日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、鳌江、万全、麻步等乡镇，调研公共服务一体化工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强基本公共服务、促进共同富裕的重要论述精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，聚焦群众急难愁盼问题和“一老一小一弱”等重点群体，持续深化改革创新，扎实推进教育、医疗、助残等基本公共服务一体化发展，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

孟晓斌先后走访万全镇郑楼中心学校和鳌江镇站前幼儿园，实地察看校园设施环境，详细了解教育服务一体化及托育服务一体化工作推进情况。他指出，教育是民生之基，要持续优化教育资源配置，推动优质教育均衡发展，努力办好家门口的每一所学校，让每一个孩子都能享受到公平、优质的教育。

在昆阳镇残疾人之家，孟晓斌详细了解日常运营管理、辅助性就业开展等情况，并对“公益+商业”公益模式给予肯定。他要求，要进一步整合社会资源、探索创新模式、拓宽服务内涵，推动公益与商业良性互动、可持续发展，帮助更多残疾人实现自我价值、融入社会生活，让助残服务更有温度、更具实效。

孟晓斌还前往麻步镇中心卫生院、下泛村巡回诊疗点，详细询问日常接诊量、医疗设备配备、药品保障、老年人健康管理服务开展等情况。他指出，基层医疗卫生服务是公共服务一体化的重要一环，要推动优质医疗资源下沉，加强基层卫生人才队伍建设，关注农村老年群体的健康需求，常态化开展巡回诊疗服务，打通服务群众的“最后一公里”，让群众在家门口就能享受到便捷、连续、优质的健康服务。

调研中，孟晓斌强调，要坚持问题导向、需求导向，深入基层一线倾听群众呼声，精准摸清群众在教育、医疗、养老、助残等方面的急难愁盼问题，做到精准施策、有的放矢，持续优化公共服务资源布局。要敢于创新、善于突破，加快打破思维定势和路径依赖，全面总结推广好经验好做法，持续深化体制机制改革，不断完善政策保障体系，加快补齐短板弱项，推动公共服务提质增效。要锚定目标、久久为功，以更大力度、更实举措推动公共服务一体化各项任务落地见效，努力打造具有平阳辨识度的公共服务一体化标志性成果，让群众在看得见、摸得着的变化中增强获得感、幸福感。

平阳县领导华怀健、白福文、钱况参加调研。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌调研公共服务一体化工作

记者 徐远虑、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com