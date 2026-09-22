泰顺县委县政府专题研究推动基本公共服务一体化改革工作
9月21日，泰顺县委县政府专题研究推动基本公共服务一体化改革工作。泰顺县委书记张银贵强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强基本公共服务、促进共同富裕的重要论述和考察浙江重要讲话精神，紧扣“基本公共服务”和“一体化”两个关键词，以改革创新举措推动基本公共服务一体化走深走实，真正把这项民生工程牢牢抓在手上、办到群众心坎上，为加快建设“两区两高地”提供更有力支撑。
会议指出，基本公共服务一体化是推动城乡一体融合发展、缩小“三大差距”的牵引性工程，是增进民生福祉的关键性抓手，是投资于人的基础性工程，事关共同富裕的成色。泰顺县上下要进一步提高思想认识、扛起使命担当，认真学习贯彻全省深化基本公共服务一体化改革现场推进会精神，以系统思维提升基本公共服务配置效率，以群众“体感”和满意度作为衡量标准，以实绩实效助力高质量发展、促进共同富裕。
会议强调，要深化理念更新，坚持以人为本的价值逻辑、精准匹配的发展逻辑、系统集成的治理逻辑，更加注重“基本公共服务”“一体化”两个关键词，准确把握基本公共服务的普惠性、基础性、兜底性特征，确保标准要求始终与工作实际、群众需求高度契合。要强化资源整合，树牢泰顺县一盘棋思想，不断健全部门协同、城乡联动、上下贯通的运行体系，跨条线、跨领域加大资源整合、政策整合、体制整合力度，用好闲置低效资产统筹利用改革政策，积极探索闲置资产盘活路径，加快推动公共服务设施从“增量配置”向“存量盘活”转变，努力实现“花更少的钱、办更多的事、享更优的服务”。要健全完善机制，认真学习借鉴、复制推广省里已成熟落地的改革案例，同时坚持因地制宜、实事求是，大胆探索创新攻坚突破类、储备类改革事项，结合本地实际走出特色路径，不断打造和擦亮标志性成果。要坚持扬优补短，树牢底线思维、强化精准保障，聚焦群众急难愁盼重点领域，聚焦“一老一小一弱”等重点群体，围绕教育、医疗、养老、社保、住房五大群众关切领域，推进系统集成、要素打通、资源整合、体系重塑，推动公共服务资源均衡配置，让泰顺县群众平等共享改革发展红利。
泰顺县领导陈钷、刘一忠、许方航、龚士苗参加会议。
来 源：泰顺发布
记者 王文慧
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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