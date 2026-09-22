苍南发布 2026-09-22 09:47:42

9月21日，苍南县集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进会召开。

9月21日，苍南县集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进会召开。苍南县委书记林海涵在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于整治群众身边不正之风和腐败问题的重要指示批示精神，紧扣“4+10”重点项目实事目标，狠抓突破口和重点难点不放松，实打实解决一批突出问题和急难愁盼，切实让整治成效可感可及、惠及于民。苍南县领导孟晓晨、林森森、叶信迪等参加会议。

今年以来，苍南县上下坚决对标落实中央、省、市各项部署要求，扎实推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，做到责任传导有力，执纪办案有方，整治成效有感，工作取得了阶段性成效。会上，苍南县民政局、苍南县住建局分别围绕牵头负责的整治项目进行汇报。

林海涵强调，要聚焦聚力民生领域信访治理，主动对标“双月攻坚”工作要求，精准施策、靶向发力，强化积案攻坚，提高办理质效，突出源头治理、系统治理，以扎实治理成效守护群众切身利益。要聚焦聚力高标准农田建设问题整治，紧盯关键环节，用好审计、巡察成果，对2019年以来实施的建设项目开展全面复盘、逐项过筛，抓好线索处置、调度管控、分类整改。同时，要对规模偏小、布局零散项目加强排查监督，分步推进问题整改，健全项目“核查－整改－销号”闭环管理机制，构建建、管、护一体的工作格局。

林海涵要求，要聚焦聚力农村集体“三资”问题整治，紧盯纠纷多、体量大的重点村社，敢于动真碰硬，全力整治一批典型问题、突出问题，形成有力震慑。同时结合村社换届后班子运行，加强村社干部履职教育和业务培训，健全制度规范，从源头上防止“三资”领域廉政风险。要聚焦聚力医保基金专项整治，统筹兼顾群众切身利益与基金安全平稳运行，持续纠治行业乱象，加强跨部门联合执法，严查串通骗保、监管失职、套取医保资金等行为，坚决守护好群众的“看病钱”“救命钱”。要聚焦聚力养老服务领域整治，聚焦养老机构运营、适老化改造项目、涉老资金使用三个重点，紧盯关键环节，加强闭环监管，严查利益输送等违纪违法问题，确保养老服务领域资金安全、管理规范。同时，要把老年人医养康护服务提质作为推动基本公共服务一体化的重点，常态化做好养老场所安全隐患整治，稳步推进适老化改造，持续提升养老服务保障水平。

来 源：苍南发布

原标题： 苍南县召开集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进会

记者 李静静

本文转自：温州新闻网 66wz.com