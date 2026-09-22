苍南发布 2026-09-22 09:48:21

9月21日上午，苍南县委常委会（扩大）会议召开。

9月21日上午，苍南县委常委会（扩大）会议召开。会议传达学习习近平总书记发表于《求是》杂志的重要文章《坚持落实管党治党政治责任》精神、习近平总书记在全军高级干部培训班开班式上的重要讲话精神以及温州市深化扫黑除恶专项斗争动员部署会精神，研究部署苍南县贯彻落实意见。苍南县委书记林海涵主持会议并讲话。苍南县领导孟晓晨、林森森、叶信迪等参加会议。

就学习贯彻《坚持落实管党治党政治责任》重要文章精神，会议指出，要健全责任体系，苍南县委常委会和苍南县各级党组织及班子成员要严格对照责任清单抓好落实，坚持一级抓一级、层层抓落实，形成责任闭环，确保责任不空转、压力不衰减。要优化监督机制，健全党内监督与人大监督、民主监督、司法监督、群众监督、舆论监督贯通协同机制，精准运用监督执纪“四种形态”，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，做好巡视巡察整改“后半篇文章”。要发挥示范效应，苍南县四套班子领导要带头扛起管党治党政治责任、带头履行全面从严治党主体责任，严守政治纪律和政治规矩，自觉接受监督、廉洁自律。各级领导干部要以身作则、以上率下，推动管党治党政治责任在苍南落地生根、见行见效。

就学习贯彻习近平总书记在全军高级干部培训班开班式上的重要讲话精神，会议要求，要强化政治建军，坚持不懈用习近平强军思想、军民融合发展重要思想凝心铸魂，全面贯彻落实军委主席负责制，健全完善双重领导、党委议军、现场办公、军事日等制度，确保苍南县武装力量始终沿着正确政治方向前进。要聚焦练兵备战，聚力练兵备战主业，严格落实战备制度，健全完善平战转换机制，全面提升援战保战核心能力。要全面落实征兵政策，严把政治考核、体检等环节，让更多政治坚定、素质过硬的高学历青年、特别是大学毕业生入伍参军。要深化双拥共建，精准对接驻苍部队建设发展需求和军人军属急难愁盼问题，不折不扣落实各项优抚政策，全力保障部队练兵备战。加强国防教育阵地建设，深入挖掘苍南红色资源，充分发挥革命烈士陵园、红军挺进师纪念馆等国防教育功能，营造浓厚的拥军氛围。

就学习贯彻温州市深化扫黑除恶专项斗争动员部署会精神，会议强调，要提高政治站位，深刻把握新时代深化扫黑除恶专项斗争的重大政治意义和现实意义，切实把思想和行动统一到党中央、省委、市委的决策部署上来，保持高度警醒，以坚定态度、务实举措推动专项斗争走深走实。要坚持系统推进，聚焦重点任务，细化工作方案，发动乡镇和金融、市场监督等部门力量，排查涉黑恶线索，畅通举报渠道；要加大打击力度，收网一批重大案件，及时查扣涉案黑财黑产；要严格依法办案，坚持以事实为根据、以法律为准绳，把好案件事实关、证据关、程序关和法律适用关；要壮大宣传声势，持续开展全方位宣传引导，营造浓厚氛围。要凝聚工作合力，各分管领导要加强研究部署，压紧压实条线责任，相关部门要发挥统筹协调职能，定期调度、会商研判，落实依法打击主体责任，加强部门协同联动，深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题，开展行业乱象整治，形成上下联动、多方协同工作格局。

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原标题： 县委常委会（扩大）会议召开

记者 李静静

本文转自：温州新闻网 66wz.com