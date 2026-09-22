龙港市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记近期重要指示重要文章精神
9月21日，龙港市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要指示、重要文章精神，研究部署龙港市贯彻落实意见。龙港市委书记李丹主持会议并讲话。
会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对山东青岛市北海造船厂一货轮火灾事故作出的重要指示精神，保持高度警醒，时刻绷紧安全生产这根弦，坚决守住安全生产底线红线，努力实现安全生产“三个确保”；狠抓隐患排查，持续深化“1+4+N”重点领域专项治理攻坚行动，常态化开展风险隐患排查整治，做到隐患早发现、早处置、早清零；扛起安全责任，严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
要认真学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《在加强基础研究座谈会上的讲话》精神，争取战略承接，坚持“四个面向”，主动对接国家基础研究布局，积极争取国家和省市战略任务、科创平台、科技重大项目落地龙港；深化“两新”融合，聚焦“3+3+3+N”现代产业集群建设，打通“基础研究—技术攻关—概念验证—中试转化—产业孵化”全链条；建强人才队伍，用好“问企识才”“科技副总”“产业教授”等机制，更大力度引育高层次科技领军人才和优秀青年科技人才；强化政策保障，打好要素赋能“组合拳”，引导企业、社会力量加大创新投入，推动创新资源高效配置、向产业端集聚。
来 源：龙港发布
记者 邓雨薇、方崇杰、王晓莉
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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