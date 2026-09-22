人民日报 2026-09-22 09:50:36

从育种时间看中国式现代化，能更深切感受“乱云飞渡仍从容”的底气，更深刻领悟“超乎寻常的紧迫感、时代感”

“种子繁育最难的关卡是什么？”

“时间。”

在黑龙江黑河市五大连池市国家现代农业产业园，大豆育种创新研发中心主任关方硕回答得很干脆。

的确，一个优良豆类品种的诞生，至少需1代杂交、6代自交，用传统育种方式得花10年左右。10年后的“新品种”，还能满足市场需求吗？尽可能缩短育种时间，才能减少不确定性。

走进园区展厅，一座环形螺旋式种子展示塔很惹眼：283个大豆品种整齐陈列，其中自主知识产权品种245个。无霜期最短只有90天的黑河，何以成为全国自主知识产权大豆品种最多的地级市？这背后，恰是“与时间赛跑”的进取作为。

搭平台、优服务，让种企安心深耕研发。从建1650亩育种试验田，到共享专业检测仪器，资源整合放大协同效益。

技术升级，变“经验育种”为“精准育种”。以前人工点播全凭手感，结合当地育种需求改造的四行小区播种机，可将下种株距误差控制在毫米级，单台设备单日作业量相当于200名工人。

“逐日追光”，向空间要时间。黑河有群“科研候鸟”，每当一个繁育周期结束，科研人员就会带着收获的种子往南走，借助当地光热条件开展加代繁育，从而拉长育种时长、缩短培育周期。

从一隅看全局，目前，我国农作物良种覆盖率超96%，农作物自主选育品种种植面积占比超95%；种业振兴行动进程过半，“五年见成效”目标任务全部完成。一棒接着一棒跑，种业科技自立自强的愿景渐行渐近。

良种培育从来无法一蹴而就。即便有分子技术托举、人工智能大模型助力，“一分耕耘、一分收获”的逻辑从未改变。抗旱、抗寒、耐盐碱的小麦品种“普冰03”，在恶劣沙地上也能生长良好，背后是李立会团队历时30多年的不懈坚守。国产蛋鸡品种“京粉6号”实现“700天产500枚蛋”的突破，离不开吴桂琴团队20多年的接力攻关。

育种，讲究“快”与“慢”的辩证法。“快”，意味着时不我待、争分夺秒；“慢”，要求有日复一日、年复一年的韧劲。改革创新也同样如此。锚定目标、艰苦奋斗，解锁快慢之间的时间“魔法”，才能把时间这个变量转化为发展的增量。

从育种时间看中国式现代化，能更深切感受“乱云飞渡仍从容”的底气，更深刻领悟“超乎寻常的紧迫感、时代感”。

在“几十年走完几百年”中创造发展奇迹，中国式现代化是高度“时空压缩”的现代化。平陆运河通航，西南地区货物经运河出海较经传统路径出海缩短内河航程560公里以上；小兴安岭腹地，伊春端牢“生态碗”，将文旅“一季红”延展成“四季火”……广袤大地上，每一处地方对时间的珍视与追赶，都在为中国式现代化拓展新空间。

“捏把黑土冒油花，插根筷子能发芽。”肥沃的黑土地，300年左右才“积攒”1厘米，历经上万年形成，托举着今天的大国粮仓。我们从中收获的，不仅是沉甸甸的粮食，还有对时间的理解——既只争朝夕，又久久为功。

（作者为本报评论部编辑）

作者：邹 翔

原标题：解锁种子的时间“魔法”（现场评论）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com