人民日报 2026-09-22 09:52:19

重庆北碚区北温泉街道，退休老人张天福站在自己认租的小菜地里，满眼欢喜。得益于北碚区打造的“我在北泉有块田”共享农场，他名正言顺地“拥有”了一块田——不大，却足以安放那份乡愁。

北碚“这块田”圆了不少人的种菜梦。乡愁，是中国人的根。“人到了一定年龄，种菜基因就会觉醒”，这虽是一种网络调侃，却折射无数真实需求。

乡愁真切，需求恳切，但城市治理也有刚性底线：公共绿地不能占，市容环境不能毁，安全隐患不能留。面对市民偷偷种下的菜，一“铲”了之不难，难的是既守住底线，又看见需求。“堵”，是最省力的办法；“疏”，则需要用心的治理。

人民城市为人民。对城市治理而言，变“堵”为“疏”不是一道选择题，而是一道必答题。方寸之间的安放与成全，不是单向的被动让步，而是读懂需求后的主动作为。

南川区设置了31处“潮汐摊区”，提供2100余个免费摊位，获评“中国城市治理创新优秀案例”。年过六旬的李冬容在“潮汐摊区”出摊，感慨道：“以前在农贸市场卖，现在这里免费，位置固定，心里踏实多了。”

城市桥下那些长期闲置的“边角”，也没有被“放过”。两江新区的一处桥下空间，经过安全性、可行性等综合评估后，14个跨洞改造成了篮球场、足球场、网球场、火锅店和机车营地。人们来到这里，一边享受嘉陵江的江风，一边运动，再吃上一顿热辣的火锅，尽享这座城的烟火气。

治理的刚性，是为了规范秩序；治理的柔性，是为了熨帖人心。城里有块田，种下的是蔬菜，长出的是乡愁；路边有摊位，贩卖的是商品，守住的是人间烟火；桥下有球场，挥洒的是汗水，激荡的是活力。城市治理的绣花功夫，就藏在这些不起眼的角落里。

有人说，城市治理是一道“既要又要”的难题。重庆给出了一种解题思路：不因“小”而忽视，不因“难”而止步，不因“旧”而闲置。治理的智慧，说到底是对“人”的理解。看得见每一个人的需求，接得住每一种平凡的生活，容得下每一份真挚的热爱，这或许就是一座城市的引力所在。

（摘编自《重庆日报》，原题为《山城有块田，路边有摊位，桥下有球场》）

作者：张 燕

原标题：方寸之间的城市温度（纵横）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com