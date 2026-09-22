人民网 2026-09-22 09:53:32

把话筒递给乡土，新大众文艺的“三重位移”

八斗才乐队把河南民歌与宁夏花儿揉进摇滚，七十岁的奶奶团踩着锣鼓点演皮影戏，新农人拿农具当乐器，把丰收搬上了舞台。央视农业农村频道《田野欢歌》特别主题《e路欢歌》连续两期聚焦新大众文艺在县域的一次具体落地，受到关注

“繁荣互联网条件下新大众文艺”被正式写入“十五五”规划。新大众文艺的“新”，体现在创作主体、传播媒介、文艺舞台的三重变奏，这是理解当下中国文艺生态结构性变迁的关键切面。

过去“文艺下乡”常落入“城市反哺乡村”的单向叙事：专业院团送戏下乡、文艺工作者采风帮扶。这种模式有其局限：默认乡村是文化的“接受端”而非“生产端”，而新大众文艺的三重变奏，正在打破这种被动困境。

从“为大众写”到“大众写”，创作主体从专业院团转向县域的广大人民群众。外卖骑手王计兵凭借诗集《低处飞行》获得第九届鲁迅文学奖诗歌奖，他的得奖传递出新大众文艺的时代光芒：人民群众不再只是文艺的欣赏者和接受者，而成为文艺创作的主体。移动互联网的媒介迭代把摄影机、剪辑台、发行渠道压缩进每个人的手机，普通人拥有了更完整的文化生产能力。“劳者歌其事”，互联网条件下新大众文艺正推动个体的吟唱汇聚成时代的和声。

从“城市剧场”到“县域广场”，传播空间从一线城市演播厅挪到了贺兰山脚下。没有流量明星压阵，舞台上站的都是县域的文化文艺达人和“三农”一线工作者。镜头从“明星下乡”转变为“乡民上台”，文化生产也从城市剧场转向县域的广场、市集。这些空间在传统社会就是文艺的公共领域，今天以综艺节目形态被重新激活，其意义不亚于一次文化基础设施的重建。

从“送文化”到“种文化”，产业形态从单向赋能转向“综艺+文旅+县域”的融合结构。宁夏花儿与摇滚乐的碰撞，不是对本土资源的“抢救式开发”，而是传统民歌在当代音乐语汇中的再创造。皮影戏、农具奏乐，也不是被封存的非遗“标本”，而是活着的、可以被演绎的日常生活方式。石嘴山的全民才艺海选，普通人在自家门口踊跃报名、同台竞演，表达从过去的“被采风”转向了新大众文艺的主动呈现。综艺等各类文艺资源正在与县域文旅新发展的深度融合，文艺的现场性、参与性，恰恰是文旅产业最难被线上替代的核心优势。当一档综艺把舞台扎进贺兰山东麓，其带来的就不只是收视率，还有广大观众的具身认同。一个综艺所带动的交通、住宿、餐饮、旅游、零售等衍生消费链条，这种乘数效应远比单方面“赋能”更具可持续性。

把话筒递给乡土、把镜头对准日常、把舞台搭进县域——这种文化自信蕴含于那些在广袤的乡土上用农具歌唱、起舞，把丰收奏响为不朽的歌行的广大劳动者中间，这也是新大众文艺的题中之义。县域群众成为文化生产的主体，当广场、市集成为文艺的公共领域，也体现了基层治理现代化的成果：政府从"文化供给者"转变为"平台搭建者"，群众从"文化接受者"转变为"文化创造者"，市场从"流量驱动"转变为"内容驱动"。这种从"文化自信"到"治理自信"的升华，正是新大众文艺最深层的价值所在。

作者：孙佳山

原标题：壹时评：把话筒递给乡土，新大众文艺的“三重位移”

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com