2026年全国国庆文化和旅游消费月启动
新华网 2026-09-22 10:35:02
9月22日，文化和旅游部在云南省弥勒市举办2026年全国国庆文化和旅游消费月主场活动，正式启动2026年全国国庆文化和旅游消费月。消费月将从9月下旬持续至10月底，文化和旅游部协同有关部门、支持单位等围绕中秋、国庆推出系列文旅活动和惠民措施，丰富应季文旅产品和服务供给，更好满足居民游客双节假期和秋季文旅消费需求。
费月期间，各地将围绕游历山河、中秋团圆、赏秋休闲、红色旅游、研学旅游、夜间经济、非遗美食等热点需求，增加优质文旅产品供给，举办超2万场次文旅活动，发放超3.1亿元消费券等消费补贴，为居民游客假期出游提供更丰富的选择、更舒心的体验。
来 源：新华网
原标题： 2026年全国国庆文化和旅游消费月启动
记者：徐壮 海报制作：徐壮
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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