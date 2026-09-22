新华网 2026-09-22 10:33:09

9月22日，全国工商联在天津发布“2026中国民营企业500强”。结果显示，京东集团、阿里巴巴（中国）有限公司、恒力集团有限公司位居前三。

记者了解到，今年全国工商联组织开展第28次上规模民营企业调研，共有6350家2025年营业收入10亿元以上的企业参加，其中营业收入前500位的企业为“2026中国民营企业500强”。

根据调研结果，民营企业500强营业收入总额44.93万亿元，户均898.51亿元，较上年增长4.35%；净利润1.83万亿元，户均36.52亿元，增长1.31%；纳税总额达1.30万亿元，纳税额超过10亿元的企业有254家，占500强比例为50.80%。

来 源：新华网

原标题： “2026中国民营企业500强”发布

记者：白佳丽、范思翔、梁姊 海报制作：方金洋

本文转自：温州新闻网 66wz.com