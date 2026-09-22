“2026中国民营企业500强”发布
新华网 2026-09-22 10:33:09
9月22日，全国工商联在天津发布“2026中国民营企业500强”。结果显示，京东集团、阿里巴巴（中国）有限公司、恒力集团有限公司位居前三。
记者了解到，今年全国工商联组织开展第28次上规模民营企业调研，共有6350家2025年营业收入10亿元以上的企业参加，其中营业收入前500位的企业为“2026中国民营企业500强”。
根据调研结果，民营企业500强营业收入总额44.93万亿元，户均898.51亿元，较上年增长4.35%；净利润1.83万亿元，户均36.52亿元，增长1.31%；纳税总额达1.30万亿元，纳税额超过10亿元的企业有254家，占500强比例为50.80%。
来 源：新华网
原标题： “2026中国民营企业500强”发布
记者：白佳丽、范思翔、梁姊 海报制作：方金洋
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
公积金“活”了 新政首日受理79笔共150.66万元社会09-21
-
瓯菜如何从敢为天下鲜到天下“先” 黑珍珠餐厅指南食见先锋大会温州论“本真”社会09-21
-
“世界的温州”外宣城市形象标识征集启动社会09-21
-
苏州温州商会换届 博士会长带来一套“产品逻辑”社会09-21
-
一条大黄鱼“游”进京城 12个项目签约近7000万元社会09-21
-
巴黎街头商户用温州方言叫卖水果 乡音出海引发网友热议社会09-21
-
8月份温州投资者A股账户户均浮盈逾1.3万元社会09-21
-
一部电梯补贴二三十万元 鹿城老旧小区破解“爬楼难”社会09-21
-
本周晴好“续航” 昼夜温差最大12℃，午间仍偏热社会09-21
-
吴依蔓：温州女人是“六边形战士”社会09-21