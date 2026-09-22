新华网 2026-09-22 10:34:56

记者9月21日从中国地震局获悉，近日荣耀手机地震预警应用全面通过中国地震台网中心技术评测，正式接入中国地震预警网。至此，华为、vivo、OPPO、小米、荣耀五大国产手机厂商已获得官方授权，依托统一公共服务模型算法与服务规范，面向用户免费提供权威地震预警服务。

中国地震局有关工作人员介绍，用户无需下载应用程序，只需在手机设置里搜索“地震预警”功能并开启服务，即可收到地震预警。

据悉，截至目前，我国已初步建成包括预警终端、广播电视、微信小程序和移动终端等在内的地震预警公共服务体系，逐步形成“广覆盖、快触达、精准化”的服务格局。

来 源：新华网

原标题： 五大国产手机接入中国地震预警网

记者：黄韬铭

本文转自：温州新闻网 66wz.com