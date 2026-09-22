五大国产手机接入中国地震预警网
新华网 2026-09-22 10:34:56
记者9月21日从中国地震局获悉，近日荣耀手机地震预警应用全面通过中国地震台网中心技术评测，正式接入中国地震预警网。至此，华为、vivo、OPPO、小米、荣耀五大国产手机厂商已获得官方授权，依托统一公共服务模型算法与服务规范，面向用户免费提供权威地震预警服务。
中国地震局有关工作人员介绍，用户无需下载应用程序，只需在手机设置里搜索“地震预警”功能并开启服务，即可收到地震预警。
据悉，截至目前，我国已初步建成包括预警终端、广播电视、微信小程序和移动终端等在内的地震预警公共服务体系，逐步形成“广覆盖、快触达、精准化”的服务格局。
来 源：新华网
原标题： 五大国产手机接入中国地震预警网
记者：黄韬铭
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
公积金“活”了 新政首日受理79笔共150.66万元社会09-21
-
瓯菜如何从敢为天下鲜到天下“先” 黑珍珠餐厅指南食见先锋大会温州论“本真”社会09-21
-
“世界的温州”外宣城市形象标识征集启动社会09-21
-
苏州温州商会换届 博士会长带来一套“产品逻辑”社会09-21
-
一条大黄鱼“游”进京城 12个项目签约近7000万元社会09-21
-
巴黎街头商户用温州方言叫卖水果 乡音出海引发网友热议社会09-21
-
8月份温州投资者A股账户户均浮盈逾1.3万元社会09-21
-
一部电梯补贴二三十万元 鹿城老旧小区破解“爬楼难”社会09-21
-
本周晴好“续航” 昼夜温差最大12℃，午间仍偏热社会09-21
-
吴依蔓：温州女人是“六边形战士”社会09-21