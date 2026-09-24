拖了两个月 他的驾培退款终于拿到手了

温州都市报 2026-09-24 09:34:31

8月初，林先生曾向记者反映，他于2025年通过微信昵称为“A。交运驾培理论客服”的中介报名学车，培训3次后申请退费时却遭遇多重扣款，剩余学费迟迟未能退还。经双方协商，约定分期退款。9月21日，林先生终于收到了3080元退款。

相关报道：私人收款4240元未签署合同 只学了三节课要被扣上千元

温州网讯 昨日，市民林先生拨打热线告诉记者，他的驾培学费终于退回来了。

8月初，林先生曾向记者反映，他于2025年通过微信昵称为“A。交运驾培理论客服”的中介报名学车，培训3次后申请退费时却遭遇多重扣款，剩余学费迟迟未能退还。8月5日，此事经报道后，温州交运机动车驾驶培训服务有限公司（以下简称“温州交运驾培”）高度重视并介入调查，后该中介同意协商退款。经双方协商，约定分期退款。9月21日，林先生终于收到了3080元退款。

“退款被拖了两个月，整个过程让我身心俱疲。”林先生说，和他同期报名的几位学员目前只收到了部分退款，剩余款项仍在催讨中。他提醒，计划学车的学员务必提前了解当地政策，选择正规驾校，并通过正规流程报名。

温州交运驾培相关负责人介绍，林先生遇到的情况并非个例，近期不少中介冒用“交运驾培”名义进行驾培招生，以低价吸引学员，学员缴费后遭遇不安排练车、沟通失联等问题。“这些中介冒用我们的名义招生收费，而学员报名后实际并未落到我们驾校，我们也没有这些学员的数据。”该负责人说，目前，温州交运驾培已整理相关证据，向属地公安机关报案。

记者从温州市公路与运输管理中心获悉，自9月1日起，市民朋友想学驾照，可以通过“浙里办”，搜索“温州驾校学考”，点击“我要学车”，选择心仪正规驾校报名，该系统融合驾培与公安车管数据，推出一键式择校、一站式报名、一账户保障、一网通约车、一指数评价，实现学驾全流程数字化闭环。同时，全市驾校全面推行学费第三方监管，实行“先培后付、学时达标再划拨学费”模式，有效解决卷款跑路、乱收费等问题，规范我市驾培市场秩序。

来 源：温州都市报

原标题： 拖了两个月 驾培退款终于拿到手了

《私人收款4240元未签署合同 只学了三节课要被扣上千元》有续闻

记者 黄梦思

本文转自：温州新闻网 66wz.com