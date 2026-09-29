浙BA最新积分榜来了！温州队排名出炉→
浙BA 2026-09-29 08:58:00
2026浙BA省级争霸赛小组赛前三轮的比赛告一段落，截至9月27日22点，四个小组的积分榜已经出炉。C组温州队2胜1负，积分5分。B组瑞安队和D组苍南队均为2胜0负，积分4分。球员榜上，温州队颜谋植以78分位居榜二。
2026浙BA省级争霸赛小组赛前三轮的比赛告一段落，截至9月27日22点，四个小组的积分榜已经出炉。总体来看，B组丽水队和C组金华队连赢三场，势头不错；C组温州队2胜1负，积分5分。B组瑞安队和D组苍南队均为2胜0负，积分4分。A组桐乡队、B组绍兴队和临安队、C组诸暨队和海宁队、D组云和队等6支队伍暂时还未取得胜果。球员榜上，温州队颜谋植以78分位居榜二。
球员榜上，丽水队倪豪凯以81分高居得分榜榜首，温州队颜谋植和临海队金子淏分别以78分和74分紧随其后。篮板方面，普陀队冯子豪以51个篮板球遥遥领先。
得分榜
篮板榜
助攻榜
抢断榜
盖帽榜
9月28到30日三天浙BA休赛，各球队将进行短暂的休整，国庆期间10月1日-7日将进行2轮24场比赛。还不快把观看浙BA比赛的行程加入到国庆出游清单中来！到现场去为你喜欢支持的球队和球员加油，同时还可以感受当地的人文景点、秀美风光和特色美食，好期待啊！
数据来源：“浙江篮球”小程序
来 源：浙BA
原标题： 浙BA最新积分榜来了！温州队排名出炉→
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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