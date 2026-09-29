温州教育发布 2026-09-29 08:58:05

近日，2026年全国学生数字素养提升实践活动全国总决赛圆满落幕。全国1246支参赛队伍同台竞技，温州共有5支队伍脱颖而出，登上全国领奖台，斩获3颗全国“创新之星”、2张全国交流证书，参赛成绩与项目突破均位居全省前列。其中，温州市瓦市小学代表队成功晋级，将代表中国出征FLL世界锦标赛。

近日，2026年全国学生数字素养提升实践活动全国总决赛圆满落幕。全国1246支参赛队伍同台竞技，温州共有5支队伍脱颖而出，登上全国领奖台，斩获3颗全国“创新之星”、2张全国交流证书，参赛成绩与项目突破均位居全省前列。其中，温州市瓦市小学代表队成功晋级，将代表中国出征FLL世界锦标赛。

本次活动由教育部教育技术与资源发展中心主办，是面向全国中小学生的权威科创实践平台。赛事采用现场抽题、现场制作、现场答辩的赛制，全面检验学生数字素养、团队协作与临场应变能力，设置智能机器人、FLL乐高探索与挑战、创意智造、智能博物等多个项目。全国总决赛共产生272颗“创新之星”，温州拿下其中3颗，实现多点突破。

亮点纷呈

三支队伍摘得全国“创新之星”

温州市瓦市小学代表队（柯景程、黄衍硕、蒋昀翃、吴唯逸，指导教师：黄仪晴）以朔门古港为创作载体，将考古勘探、文物保护与机器人技术深度融合，针对考古发掘效率、文物复原精度、遗址监测等痛点，形成“科技赋能考古、创新复刻文明”的解决方案。团队历经区、市、省、全国四级赛事层层选拔，最终获评全国“创新之星”，并获得代表中国参加FLL世界锦标赛资格。

温州科技高级中学代表队（陈耀羲、陈简迦、欧阳润芳、邢祺唯，指导教师：林青威）围绕“重见天日”主题完成智能模型设计与机器人场地任务，斩获高中组全国一等奖，并从全国99支队伍中强势突围，获评全国“创新之星”。

瑞安市塘下镇中心小学陈歆旻、陈歆昱同学（指导教师：吴一伟）凭借作品《妹妹的最AI》，拿下浙江省数字艺术类3颗全国“创新之星”中的温州唯一席位。据悉，浙江省乐高项目2颗全国“创新之星”全部由温州队伍获得。

年度硕果

省级获奖总量居全省第二

本年度，温州在全省学生数字素养提升实践活动中再创佳绩：共获得省级奖项102项，总获奖数位列全省第二；5支队伍入选全国现场交流展示，3项获评全国“创新之星”、2项获全国交流证书。

参赛覆盖鹿城、瓯海、瑞安、苍南、泰顺、洞头等县（市、区），呈现“覆盖面广、基础扎实、顶尖突破”的良好态势，全市中小学生数字素养与科创实践能力稳步提升。

据悉，第二十八届浙江省学生数字素养提升实践活动将于2027年5月中下旬在温州举办，承办地点为温州中学附属初中，为期两周。这是温州首次承办该项省级赛事，将进一步推动全市数字教育与科创育人工作再上新台阶。

来 源：温州教育发布

原标题： 温州学子斩获3颗全国“创新之星” 5支队伍站上全国领奖台

本文转自：温州新闻网 66wz.com