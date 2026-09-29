温州日报 2026-09-29 08:56:15

为让更多读者在指尖读懂浙南千年古村——库村，由口述历史作者任中亚与翁彧执笔的库村口述历史系列作品——《时间的记忆·库村口述历史》《女性的身影·历史长河中的库村》，近日上架微信读书App，以电子书形式面向全国读者开放阅读。

温州网讯 为让更多读者在指尖读懂浙南千年古村——库村，由口述历史作者任中亚与翁彧执笔的库村口述历史系列作品——《时间的记忆·库村口述历史》《女性的身影·历史长河中的库村》，近日上架微信读书App，以电子书形式面向全国读者开放阅读。

库村，位于泰顺县南浦溪镇，始建于晚唐，距今已有1200多年历史。唐贞元元年（公元785年）进士及第的包全、唐咸通元年（公元860年）进士及第、曾任中书令的吴畦，先后举家举族迁居这里，先后形成包宅、吴宅两大家族格局，是浙江罕见的鹅卵石古村落，素有“千年石头城”之称，现为第三批浙江省千年古村落地名文化遗产、第四批中国传统村落。村内尚完整保留的世英门、清阴井、古戏台、衣德堂等古建筑，一直见证着库村耕读传家、进士辈出的地方文脉。

2021年11月起，南浦溪镇启动库村古村落口述历史创作计划，任中亚、翁彧两位作者从此常驻库村，以人类学田野方法开展访谈，结合包、吴两姓族谱、地方文史与村民口述，系统整理古村建筑、家族、民俗与时代变迁。

2022年末，库村口述历史第一部《时间的记忆•库村口述历史》由中国文史出版社出版，通过70余位村民口述与史料互证，复原库村空间肌理与生活记忆，于2024年入选第十届中国口述历史国际周·年度项目大展，是温州首本乡村口述历史专著。

2025年3月，库村口述历史第二部《女性的身影•历史长河中的库村》同样由中国文史出版社出版，该书重新解读了包、吴宗谱，发掘被传统叙事遮蔽的女性生命轨迹，并以“大历史下的库村”为主线，串联战乱、科举、朝代更迭与方言、乡医、四时食事等在地内容。

此次两部作品上架微信读书，意味着库村口述历史从纸质出版、“库书集”实体书店阅读、“乐活库村”微信公众号数字留存，进一步拓展至移动端。读者打开微信读书App，搜索“时间的记忆·库村口述历史”或“女性的身影·历史长河中的库村”，即可加入书架、离线阅读与划线笔记。许多对库村感兴趣的异地泰顺人、乡土文化研究者、研学师生等群体，从此都可先通过阅读电子书建立对库村的整体认知，再到南浦溪实地走读世英门、世英巷、库书集与村史馆。

眼下，任中亚和翁彧的库村口述历史系列作品仍在持续创作中。

来 源：温州日报

原标题： 千年古村上架“云”阅读！泰顺库村口述历史书籍登录微信读书

记者 翁卿仑

本文转自：温州新闻网 66wz.com