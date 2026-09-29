三天迎客18.4万，去温州园博园过节渐成新风尚

温州新闻网 2026-09-29 09:17:41

凭借沉浸式国风体验、潮玩夜游场景与全域消费联动效应，园区客流持续走高，领跑浙南文旅市场，三天共迎来18.4万客流，以强劲人气印证“建好一座园、激活一座城”的城市发展新逻辑。

温州网讯（记者 潘涌燚） 刚刚落幕的中秋假期，温州新晋城市地标园博园再度交出亮眼文旅答卷。凭借沉浸式国风体验、潮玩夜游场景与全域消费联动效应，园区客流持续走高，领跑浙南文旅市场，三天共迎来18.4万客流，以强劲人气印证“建好一座园、激活一座城”的城市发展新逻辑。

客流热潮背后，是精准适配全年龄段需求的沉浸式文旅供给。假期期间，温州园博园游客结构呈现“全民打卡、老少皆宜”的鲜明特征，家庭亲子群体与青年群体构成两大主力。不少市民携家人游园赏景、漫步林间，在山水园林间共度中秋团圆时光；“90后”“00后”年轻游客偏爱新潮国风场景，沉浸式巡游、实景NPC互动、璀璨夜游灯光秀等项目，成为大家打卡拍照、社交分享的热门选择。

紧扣中秋佳节主题，温州园博园重磅打造“浙山浙水园？仙庄奇遇记”全域沉浸式国风游园活动。园区深挖浙江十一城地域文化底蕴，集结多名专业NPC实景演绎，搭建起可游、可赏、可玩、可感的江南仙侠沉浸式场景。日场雅致迎宾、古韵巡游轮番上演；夜场光影流转、演艺精彩纷呈，全园多点位互动体验接续登场，将传统中秋民俗与江南园林美学深度交融，氛围感十足。

满园国风涌动，古韵流转生辉。园区国风巡游成为爆款场景：簪花少年郎身着素雅粉衫、背负鲜花竹篓，步履翩跹、温润雅致；七仙女一袭华美古风长裙，身姿温婉灵动，一颦一笑尽显国风韵味。巡游队伍沿步道缓缓前行，沿途与游客温情互动，送上中秋祝福，欢声笑语回荡园区，让游客近距离感受传统国风文化魅力。

整场游园盛宴层层铺展，多点特色场景持续出圈，打造沉浸式中秋游园体验。大批游客驻足拍摄、直播分享，相关画面成为假期朋友圈最出圈的素材。

夜色渐浓，园博园夜游盛宴渐入佳境。西安园区内，舞者云鬓轻挽、裙裾飞扬，手擎点点鱼灯踏夜起舞。流光灯影与园林夜色相映，勾勒诗意江南夜景，不少孩童紧紧跟随鱼灯队伍奔跑嬉戏，定格下温情满满的中秋瞬间。

夜游最大亮点，当属滨水阳台上演的嫦娥飞天威亚秀。皓月当空、晚风习习，“嫦娥”端坐圆月装置缓缓升空，舒展水袖、漫撒花瓣。脚下河面波光粼粼，身后园区灯火璀璨，唯美场景震撼全场。现场数万游客举起手机记录画面，沉浸式观感让不少市民直呼，仿佛置身仙侠幻境。

压轴登场的打铁花与风火轮表演，为中秋夜游画上惊艳句号。滚烫铁花腾空绽放，漫天金辉洒落湖面，鎏光溢彩、璀璨夺目，与中秋皓月、园林夜景交相辉映，带来强烈视觉冲击。不少游客乘船夜游，凭栏望月、临水赏景，沉浸式品味山水温州独特韵味，纷纷感叹不虚此行。

除沉浸式演艺外，中秋灯谜活动持续升温，为游园增添浓浓烟火气。本次灯谜活动自9月23日启幕，在瓯风桥、西安园朝仪殿布设灯谜长廊，串串彩谜高悬廊下，古风氛围感浓郁。谜题兼顾传统底蕴与新潮趣味，难易适中、品类丰富，适配全年龄段参与。游客或凝神思索谜底，或结伴脑力比拼，不少游客全家出动，穿梭灯彩间踊跃抢答，鲜活热闹的场景尽显传统佳节魅力。

一园火爆，全域联动。温州园博园的超高人气，不止激活景区自身流量，更带动文旅消费提质升级。园区周边布局园博印象、三溪会市、园博工坊等特色消费商圈，联动潮玩市集，汇聚温州特色美食、非遗手作、文创好物，推动游客体验从“单一逛园”向“吃、喝、玩、乐、购”全链条延伸，拉长游客停留时间，持续激活区域消费活力。

依托火热文旅热度，园博园不断释放城市虹吸效应，吸引大量外地游客慕名前来。来自台州的游客林女士说，早就听说温州园博园国风夜游极具特色，特意中秋专程打卡，园林雅致、演艺新颖，不虚此行。宁波青年游客小徐表示，景区国风氛围浓厚、玩法新潮，相比传统景区更有亮点，是浙南值得一游的文旅新地标。本地市民陈先生感慨，家门口这座高颜值园林，既能感受传统园林文化，又适合休闲放松，是全家出游的第一选择。

从假期人气爆棚到全域消费激活，温州园博园生动展现“一子落、满盘活”的文旅发展态势，落地“建好一座园、带动一座城”的建设初衷。作为城市更新与文旅升级的重要载体，园博园秉持“百姓园博、全城园博、城园共生”理念，跳出单一景区运营思路，以园林为载体、以文化为内核、以体验为抓手，既为市民打造高品质休闲民生空间，也为温州文旅产业迭代、城市能级提升注入强劲动能。

据悉，国庆假期，温州园博园将持续推出多元演艺、趣味互动、优惠福利等系列活动，真正将网红打卡地变身成为城市新名片。

这个双节，“去温州园博园过节”，成为浙南民众出行新风尚。

本文转自：温州新闻网 66wz.com