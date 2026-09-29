你来看海，我去看山 52名浙阿少年的山海互访

温州日报 2026-09-29 09:25:32

9月17日，阿科里乡中心校的26名孩子跨越千里，来到温州洞头；次日，住进结对小伙伴家中。四天后，高原少年踏上归程，26名洞头少年组队同行，飞机转乘汽车，向着海拔3900米的大山前行，去看朋友生活的故土。

温州网讯 翻过海拔4466米的龙里垭口，冷风裹着云雾扑面而来。哈达高高捧起，“扎西德勒”响彻校园，一路颠簸的洞头少年，终于抵达结对藏族伙伴的学校。

阿坝州金川县阿科里乡，平均海拔4300米，年平均气温3.3摄氏度。乡里这所1996年建起的寄宿制学校，是阿坝州海拔最高的学校，海拔3900米。

9月17日，阿科里乡中心校的26名孩子跨越千里，来到温州洞头；次日，住进结对小伙伴家中。四天后，高原少年踏上归程，26名洞头少年组队同行，飞机转乘汽车，向着海拔3900米的大山前行，去看朋友生活的故土。

一封信

这场双向奔赴，缘起一年前搭建起来的“山海信箱”。

去年7月，在浙江驻阿坝州工作队、阿坝州关工委、温州日报等多方牵线下，阿科里乡中心校与洞头区实验小学结成姊妹学校。签约现场，两校校长交换校旗、校徽，专属于两地孩子的“山海信箱”正式启用。孩子们提笔写信，聊家乡风光，聊校园日常，也诉说心底的小小心事。

当年10月，阿科里乡中心校校长曾孟曦到温州参训，行李箱里装着沉甸甸的布袋，里面是全校孩子写下的100多封微心愿。纸上除了文字，还有孩子们随手画下的小花小草。

“我想要一件暖和的羽绒服，冬天山上实在太冷了。”“我想要一个洋娃娃，晚上可以陪着我说话。”“我想要一整套崭新的文具。”……

信件送到洞头实小，老师们逐封细读，不少人红了眼眶。学校随即发起“1元起捐”倡议，孩子们掏出零花钱，捐出珍藏的玩具；洞头区慈善总会统一采购羽绒服，把海岛的善意送往高原。今年6月3日，最后一批物资送抵阿科里。

三年级的扎西拆开包裹，一眼看见崭新的滑板——这正是他写在信里的愿望，盼着能在辽阔草原上自由滑行。他紧紧抱着滑板，满眼不敢置信，抬头怯生生问：“这是真的吗？我真的可以拥有它？”

温暖翻过群山去往高原，高原的心意也向着大海奔赴。开春，阿科里寄来的格桑花籽撒进洞头实小的花圃。五六月，粉白、淡紫的格桑花在海边盛放——高原的种子，在海岛开出了花。

一堂课

做客海岛的日子，先从做同学开始。

9月18日下午的音乐课上，洞头区实验小学老师南薇薇带着两地孩子做游戏。有人拍错，整队的节奏便乱了；重来两遍，终于合上了拍。美术课《把海童创》上，贝壳和海沙摊了一桌，孩子们合作作画，把海边常见的东西放进同一幅作品。

合上一段节拍，拼好一幅画，孩子们先在合作中熟悉起来。

课堂之外，还有同台。校园里，两地少年办起文艺汇演，相声、独唱、藏族歌舞，一个节目接着一个节目；锅庄跳起来——海岛少年围着高原伙伴，手拉着手，一步一步地学。

这一堂课，还有下半节——在海拔3900米的教室里。

9月23日下午，52名少年再一次坐进同一间教室，同上一堂非遗美食制作课：打酥油茶，捏糌粑，阿坝州的味道，从孩子们自己手里做出来。课上，阿科里的孩子用藏语，为海岛伙伴取名字——“尼玛”寓意太阳，祝愿对方永远明媚；“多吉”代表力量与坚毅……

一堂课在海这边，一堂课在山那边。合起来，才是完整的这堂课。

一个家

9月18日，洞头实小报告厅，“浙阿少年心，山海共前行”的横幅高悬。26名高原少年和26名海岛少年两两相对，亲手为对方别上胸牌，紧紧握住彼此的手。当天，高原少年跟着结对伙伴回到普通的海岛家庭，一住三晚。

洞头的家长和孩子早早收拾好房间，铺好柔软干净的床品，备好满满一桌吃食水果。高原来的小客人，和海岛家庭同吃一桌饭，同住一个屋檐下，结伴出门逛街。

四天里，研学排了四个主题：同上一堂课，耕海砺行，薪火相传，同心逐梦——充分感受海的味道。9月20日傍晚，韭菜岙沙滩燃起篝火，海边的孩子带着客人，看潮起潮落。

洞头区实验小学校长朱扬华说：“高原少年心怀山野辽阔，海岛少年胸怀江海宽广；从校园牵手走向家庭相融，从短暂相见走向沉浸式生活相伴，这是双向的生活体验，更是双向的品格滋养。”

一程路

9月21日上午，研学队伍结束洞头行程向西启程。“我特别想亲眼看看，伙伴平时在怎样的教室上课，过着什么样的生活。”洞头少年许田馨满眼向往。

飞机抵达成都，转大巴车至马尔康，在松岗的胡底革命烈士纪念广场驻足；再到金川老街，红军当年在此驻留14个月，留下13处革命遗址，格勒得沙共和国中央革命政府旧址就在其中——中国革命史上第一个省级少数民族自治政府。沿途的纪念地，让孩子们在认识朋友家乡的同时，也走近这片土地的历史。

从金川去阿科里，还有78公里山路，海拔一路向上。“都说山路十八弯，可我已经数到109个弯了，怎么还没到阿科里？”洞头少年张嘉和一路数着弯道。汽车不断爬升，翻越海拔4466米的龙里垭口，凛冽寒风扑面而来，云雾低垂，缠绕在青青草甸之上。

山巅之下，阿科里乡中心校的师生早已等候多时。洁白的哈达递到每一位客人手中，康巴弹唱悠扬回荡。刚从海岛归来的阿科里少年，此刻变身东道主，把洞头来的伙伴团团围住。

几天相处，洞头少年杨一城已经和小伙伴约定，明年暑期再来看他；走过这一程，藏族少年王召志也有了自己的憧憬：“我以后想走出大山，到外面读书，去看看更广阔的世界。”

一份礼

离开洞头那天，住过的每一个海岛家庭，都往小客人的行囊里装满了礼物——零食、书本、文具、篮球、鞋子……高原孩子背着满满一包惦念，踏上归程。

回到家乡，轮到阿科里的孩子尽地主之谊。央替卓迫不及待地拉着结对的毕睿娢奔向牧场，指向一望无际的高山草甸。“不上学的时候，我就在山上放牛。那些牦牛，都是我最好的伙伴。”伙伴远道而来，她想把自己最好的朋友，介绍给伙伴认识。

其实，两地孩子的礼尚往来早就开始。今年春天，阿科里的孩子们将亲自采集的虫草，打包寄往洞头。格桑卓玛在信里写：“虫草得来不容易，我舍不得拿去换零食，可我愿意把家乡最珍贵的东西送给远方的朋友。”

洞头师生把虫草封塑保存，搭配干花和海边捡来的贝壳，做成装饰画，大山的馈赠与大海的风物，凝固在同一件手作里，永久保存了下来。

离别时刻，一对藏族夫妇急匆匆地在寻找一位洞头孩子，他们手里拿着一盒包装精美的虫草，说要交给结对孩子住过的那户人家，他们不停地说着：“扎西德勒。”

一次互访，改变不了高原山区的办学条件，但两校把长久的联结确定了下来：书信互通、微心愿接力、云端共学、文化互访、师生联动、成长结对，六件事纳入常态化日程。

全程随行的阿坝州关工委秘书长仲晓蓉寄语少年们：希望他们细细感受民族文化的多姿多彩，把同为中国人的共同体意识，厚植在心底。

记者手记

2025年，阿坝州统筹整合资金3856万余元，超1.1万名中小学生参与研学实践，项目覆盖全州13个县（市）200余所学校；2026年，计划投入5284万元。“组织万名中小学生走出阿坝看世界”，已连续两年纳入阿坝州民生实事项目。

一串串数字的背后，是“浙里阿坝石榴红”这个温暖品牌。在浙江省驻阿坝州帮扶工作队推动下，一套“走出去、请进来、连起来”的双向研学机制稳步落地。洞头与阿科里之间这场双向奔赴的研学之旅，正是这条石榴红纽带里动人的一段。

温州对口帮扶阿坝，这条路已经走了十三年。而属于孩子们的联结之路，才刚刚启程。

这一年多，记者一路见证这段情谊：从去年7月两所学校完成结对；到此后书信往来、礼物翻越群山；再到本月，26名高原孩子住进洞头海边的家庭；而后，洞头的孩子也踏上高原，一路途经马尔康、金川，翻越海拔4466米的龙里垭口，抵达阿科里。

旅途多阴雨，山路九曲连环，大巴缓缓前行。阿坝州关工委的车辆一路护航，浙江省驻阿坝州帮扶工作队的工作人员时刻保持联系；遇到道路临时管制，交警专门为研学大巴开辟通道；上山途中配备医疗团队，孩子们稍有不适，都能及时得到照看。

在阿坝州藏文图书馆，记者曾读到八个字：文化同源，血脉同根。走完这趟旅程才明白，这份感悟不只是书本上的文字，是许许多多的人，一程一程守护出来的真情。

人们常说，各民族要像石榴籽一样紧紧抱在一起，这便是“石榴红”名字的由来。孩子们的书信里没有写下这句话，但他们一路的相遇、相伴与相知，早已把这句话写进了现实。

来 源：温州日报

原标题： 你来看海，我去看山 52名浙阿少年的山海互访

记者 伍秀蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com