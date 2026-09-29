温州日报 2026-09-29 09:50:10

日前，圣井之夜暨“看浙BA·逛古城·游圣井”文旅消费季启动仪式在瑞安举行。活动集中发布圣井“五个一”系列IP，并重磅推出“瑞安游迹·票根联动”计划及十大金秋主题游玩场景等系列文旅产品，为市民和游客送上一场实惠、精彩的金秋文旅盛宴。

温州网讯 日前，圣井之夜暨“看浙BA·逛古城·游圣井”文旅消费季启动仪式在瑞安举行。活动集中发布圣井“五个一”系列IP，并重磅推出“瑞安游迹·票根联动”计划及十大金秋主题游玩场景等系列文旅产品，为市民和游客送上一场实惠、精彩的金秋文旅盛宴。

当晚，启动仪式在少儿表演《庆中秋》节目中拉开序幕。活动立足圣井山国家4A级旅游景区创建成果，集中发布圣井“五个一”系列IP：圣井人物IP形象、文创产品《圣井心水礼》、主题曲《问道》、情景剧《问道圣井》、鼓词《圣井山颂》。通过MG动画、文艺展演等多元形式，把圣井山厚重的历史文化转化为可观、可感、可体验的文旅产品。

在文艺展演环节，鼓词摇滚《瑞安风华》、情景剧《问道圣井》轮番上演，传统非遗与现代舞台碰撞交融，生动展现瑞安深厚的文化底蕴。“活动特别惊艳，全新的圣井IP让人眼前一亮，鼓词、情景剧把瑞安本土文化演绎得很生动。”市民林女士专程带着女儿谢安倩前来观演，她说，浙BA赛事火热出圈，叠加金秋文旅大餐，“双节”游玩有了全新选择，“有赛事可看、有古城可逛、有山水可游，还有超多优惠福利，这个秋天在‘家门口’就能玩转瑞安，幸福感满满。”

活动还重磅发布系列文旅产品：2026浙BA瑞安文旅优惠大礼包、“瑞安游迹·票根联动”计划同步上线；推出“瑞遇金秋·瑞城醉美”系列文旅促消费活动，包含十大金秋主题游玩场景、十大精品打卡点位、十条精品主题游线、十场主题促消费文旅活动、十大文化惠民活动，为市民游客送上一场实惠、精彩的金秋文旅盛宴。多场重磅签约集中落地。在文旅融合项目方面，瑞安市旅投公司分别与瑞安市晟宸嘉旅商业运营有限公司签约瑞安十里滩林运营项目，与上海洽合体育发展有限公司签约瑞安市潮能文化体育广场项目；瑞安市文广旅体局与瑞安农商银行达成“文旅+金融”战略合作；瑞安、洞头、文成、泰顺四地旅游协会共同签订“山海联动·客源互送”协议，打通区域文旅联动通道，实现资源共享、客源互通。

来 源：温州日报

原标题： 瑞安“赛事+文旅”消费季启幕 圣井“五个一”IP惊艳亮相

瑞安融媒记者 项颖 记者 包蓉蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com