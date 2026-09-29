温州日报 2026-09-29 09:50:11

9月21日下午，乐清市石帆街道朴湖社区湖东路上。一名20多岁的年轻人走进“光头全羊海鲜烧烤排档”，把手里的水果和牛奶放下。店老板李保林不在店里，他妻子认出了这位年轻人。

温州网讯 9月21日下午，乐清市石帆街道朴湖社区湖东路上。一名20多岁的年轻人走进“光头全羊海鲜烧烤排档”，把手里的水果和牛奶放下。店老板李保林不在店里，他妻子认出了这位年轻人。

3天前的那个傍晚，这名年轻人遭遇车祸，躺在湖东路上，脸色惨白，嘴唇发紫。当时，李保林跪在他的身边，一遍遍拍着他的脸和肩膀：“兄弟，你不要睡！”

那是9月18日的傍晚，湖东路上车来车往。李保林正在排档里忙活，突然听见门外传来一声巨响。他闻声出去一看，两辆电瓶车撞在了一起，双双倒在地上。一名年轻人倒在地上，双手向上扬着，双脚僵直，眼睛往上翻，脸色惨白。

周围已经围了不少人，却一时没人敢上前。

看到这名年轻人躺在那里，没有明显反应，李保林想着“不能光看着啊”。他蹲下来呼喊，见对方没有回应，试着用大拇指压按人中，不奏效，他随即跪在地上，双手交叠，开始进行胸外按压。一下，两下……同时，请旁边的人赶紧报警、联系120，自己则继续按压。

情况紧急，他也不知道自己急救动作是否规范，之前只是刷手机时看过一些急救知识。但他知道，救护车还没到，不能让失去呼吸的伤者就这么躺着。

李保林没有停下来，施救过程中，他注意到年轻人的口腔情况，尝试帮他保持呼吸道通畅。就在这时，年轻人的牙齿突然咬住了他的手指。剧痛传来，李保林没有松手。他忍着疼，把年轻人的嘴巴掰开，让对方保持气道畅通，同时继续做急救。

又过了一会儿，他听见了一点微弱的声音。年轻人开始有了反应，随后吐了起来。“把纸巾拿过来，我给他擦一擦！”李保林一边擦，一边留意着年轻人的状态。

随着呼吸慢慢恢复，年轻人苏醒过来，可他说的第一句话，又让李保林紧张起来。

“我好困。”年轻人想睡觉。李保林赶紧拍着他的脸和肩膀：“兄弟，你不要睡！我们已经报警了，120马上就来。”他一遍遍重复着。

旁边，一名热心市民也一直帮忙拨打120、110，并联系伤者家人。时间一点一点过去。大约15分钟后，救护车赶到现场。四五名市民一起搭手，将担架抬上救护车。

车门关上，救护车离开。

李保林回到排档，继续忙手里的活。妻子问他：“你当时有没有想过后果？”李保林想了想：“没有想那么多。”

他说，他当时只看到一个人倒在那里，感觉“快不行了”：“就想尽我所能，挽回他的生命。”

之后，从医院传来消息，这名年轻人发生事故时，后脑着地，造成外伤，并伴有脑震荡。由于受到撞击，他对事发经过记忆模糊。经过及时救治，目前已无大碍。

而那名年轻人后来也在一点点回忆、打听。他想知道，那个在路边跪下来救他的人是谁。

最后，他提着礼物，找到了湖东路上的“光头全羊海鲜烧烤排档”，想找到伸出援手的“救命恩人”致谢。

李保林回来后，妻子告诉他：“那个年轻人来过。”他听完，笑了：“那一刻我心里暖暖的。”

李保林39岁，四川巴中人。20年前，他来到乐清。六七年前，他开始做餐饮。去年，他在湖东路开了这家排档。

他说：“乐清是我的第二故乡。”

那天，他跪在湖东路上时，没有想过自己会成为谁眼中的“救命恩人”。他只是看见一个人倒下了，于是就上前伸出援手。记者问他：“如果以后再遇到类似的事情，你还会上前吗？”

李保林没有犹豫：“还会。”说完，又低头忙起店里的事。

来 源：温州日报

原标题： “兄弟，你不要睡！” 乐清街头两车相撞，他跪地救人

记者 庄越 实习生 黄耀毅 通讯员 程遥

本文转自：温州新闻网 66wz.com