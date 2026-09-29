温州日报 2026-09-29 09:50:11

近日，平阳县市场监管局开展药品、医疗器械、化妆品领域安全检查，查处各类违规行为，并曝光8起典型违法案。

温州网讯 近日，平阳县市场监管局开展药品、医疗器械、化妆品领域安全检查，查处各类违规行为，并曝光8起典型违法案。

此次曝光的案例涵盖西医诊所、卫生院、药店、眼镜店等经营主体，涉及使用过期药品、劣药、过期医疗器械、销售未经注册医疗器械和化妆品、销售过期备案化妆品等违法情形。

执法人员在一家西医诊所现场检查，查获一批过期药物、医用外科口罩、注射液，以及过期的医疗器械和保健食品。该诊所多项经营使用行为涉嫌违法，被依法没收涉案物品，罚没款共计5万元。部分医疗机构和零售药店也存在药品管理疏漏。执法人员在一家卫生院药房内查出过期药品，且药品处于待使用状态；另一家药店货架内则混放过期醋酸地塞米松片，未及时清理。两家机构分别被没收涉案药品，并处3万元、1.5万元罚款。此外，当地一家口腔门诊部和一家眼镜店，分别存放过期牙科耗材、医用退热贴等医疗器械，均被没收涉案器械，各处罚款2万元。

线上药械销售违规问题也同步被查处。根据举报线索查实，一家电子商务公司在1688平台销售第二类医疗器械假牙套装，无法提供产品合法注册资料，同时存在虚构交易的不正当竞争行为。该企业实际销售涉案产品183个，被依法处以罚没款合计2.08万元。

日常消费频繁的化妆品领域，违规经营问题也被重点整治。执法人员在一家理发店查获“魔歌·无氨白粉”染发产品，属于特殊用途化妆品，但店家无法提供产品注册证明、供货资质和质检合格材料，国家药监系统也无相关注册信息，当事人因经营未经注册化妆品被没收涉案产品，罚款1万元。另一家电商公司，在育发类特殊化妆品政策过渡期结束后，继续销售备案批件过期的防脱育发液，无法提供有效注册资料，被依法没收违法所得及涉案化妆品。

来 源：温州日报

原标题： 平阳曝光8起药械典型违法案 涉及使用过期药品、销售未经注册器械等

记者 鲍南南

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