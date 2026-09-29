一对夫妻中刷单返利圈套，幸亏民警及时上门劝阻

温州晚报 2026-09-29 09:50:00

看似稳赚的跨境代购生意，实则是新型刷单诈骗。近日，鹿城一对中年夫妻被高额返利诱惑，一步步落入骗子圈套，花了67.3万元购买两块劳力士手表准备交给骗子，所幸民警及时上门劝阻。

温州网讯 看似稳赚的跨境代购生意，实则是新型刷单诈骗。近日，鹿城一对中年夫妻被高额返利诱惑，一步步落入骗子圈套，花了67.3万元购买两块劳力士手表准备交给骗子，所幸民警及时上门劝阻。

近日，鹿城区公安分局南浦派出所接到反诈中心紧急预警，辖区市民李女士疑似遭遇电信网络诈骗，并存在大额转账消费，风险极高。

办案民警介绍，受害人是一对50多岁的夫妻，二人拥有稳定工作，有一定积蓄和认知能力，本不易落入低端诈骗陷阱，却因蝇头小利和侥幸心理步步深陷。今年8月初，李女士的丈夫刷短视频时，被“海外开店、零成本躺赚”的创业广告吸引，主动添加了广告中的陌生客服。

对方以“跨境电商代购”为幌子，谎称可与夫妻俩共建支付宝小荷包，专门承接海外客户的代购订单。对方声称，国内不少商品售价低于海外市场，帮忙垫付资金、线下购买、交付货品即可赚取差价分红。

受害人夫妻俩初期投入数千元试水，顺利完成所谓“代购任务”，收益快速提现到账。真实的返利让两人彻底放下警惕，对从未谋面的“海外合伙人”深信不疑。此后，骗子逐步加码任务金额，从几千元、一两万元层层递增，不断诱导夫妻俩追加投入。

随着投入资金越来越多，平台开始以“任务未完成”“账户权限不足”等理由限制提现，夫妻俩前期投入的资金被牢牢套住。不甘心亏损的二人，抱着“搏一把回本”的侥幸心理，彻底被骗子拿捏。骗子指定劳力士两款高档手表，要求两人前往线下正规表行采购，总计花费67.3万元，并告知届时会有骑手上门取货。

就在夫妻俩准备打包名表、等待上门交付时，反诈民警上门了。面对民警的核查，李女士起初极力辩解，谎称购表是个人收藏投资，没有参与任何投资返利。为彻底唤醒当事人，民警将这对夫妻带至派出所进一步劝阻。民警给两人梳理同类诈骗案例，拆解刷单骗局套路，经过长时间耐心疏导，夫妻俩终于醒悟。

据了解，骗子指定购买高保值劳力士手表，核心目的是规避线上资金追查，通过名表快速二手变现完成洗钱闭环，虚拟货币则进一步协助其隐秘转移赃款。此次精准劝阻，成功为夫妻俩保住67.3万元积蓄，当事人对民警连连致谢。

警方提醒，市民切勿与陌生人共创支付宝小荷包，更不要按照陌生指令购买黄金、名表等贵重物品交付他人，遇可疑投资立即拨打110或96110反诈专线核实。

来 源：温州晚报

原标题： 一对夫妻中刷单返利圈套，幸亏民警及时上门

价值67万元的两块劳力士差点没了

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com