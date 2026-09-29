温州晚报 2026-09-29 09:49:58

近日，鹿城区人民法院调解了一起医疗服务合同纠纷。一名年仅15周岁的未成年人独自前往某医美机构接受隆胸手术，术后因身体不适被父母发现，引发诉讼。经法院调解，该医美机构返还手术费用4.6万元。

温州网讯 近日，鹿城区人民法院调解了一起医疗服务合同纠纷。一名年仅15周岁的未成年人独自前往某医美机构接受隆胸手术，术后因身体不适被父母发现，引发诉讼。经法院调解，该医美机构返还手术费用4.6万元。

2024年11月，15周岁的小清（化名）独自前往某医美机构，要求进行隆胸手术。面谈时，小清自称出生于2006年10月，即已年满18周岁，并以身份证丢失为由未出示有效证件。医美机构见小清打扮、举止成熟，未进一步核实其真实年龄，在无监护人陪同、未取得法定代理人同意的情况下，为其实施了“静脉麻醉下行假体植入隆胸术”。双方约定手术费5.6万元，小清当场支付了通过网贷筹得的4.6万元，余款1万元承诺术后支付。

然而术后，小清出现不适症状。小清父母发现后将涉事医美机构诉至法院，主张医疗服务合同无效，诉请返还已支付费用。鹿城区人民检察院支持起诉。

法院经审理认为，隆胸手术系高风险侵入式医疗美容项目，不属于纯获利益的民事法律行为。小清接受手术时年仅15周岁，属于限制民事行为能力人，以其年龄、智力状况和社会经验，尚不能独立判断隆胸手术对身体的长远影响，其签订的医疗服务合同无效。

法院指出，涉事医美机构作为具有资质的专业医疗美容机构，仅凭小清自述和外在形象判定其为成年人，未实质核验身份、未取得法定代理人同意或追认，未尽到审慎审查义务，存在重大过错，应向小清返还手术费用4.6万元。

为切实保护未成年人的身心健康，妥善解决矛盾，庭后经法院调解，双方自愿达成调解协议：涉事医美机构返还小清手术费用4.6万元，小清收到款项后撤回起诉。目前双方已按调解协议履行完毕。

法官说法

近年来医疗美容行业快速发展，医美受众低龄化趋势日益突出。然而医疗美容直接作用于未成年人身体，一旦发生损害，不仅影响身体健康发育，还可能对其心理成长与审美观形成造成难以逆转的消极影响。未成年人心智尚不成熟，缺乏社会经验，对医美行为后果甄别能力不足、缺乏理性判断，高风险医疗美容项目不属于未成年人可独立决定的范畴。基于最有利于未成年人原则，本案中医疗服务合同无效。

法官提醒医美机构在接诊时应承担实质性核实义务，严守身份核验关，主动查验身份证件、留存复印件、联系监护人确认，不得以“未成年人表现成熟”“其隐瞒年龄”等为由免责。同时，相关部门应加强医美行业监管，让美丽与法治同行。

来 源：温州晚报

原标题： 15岁少女谎称成年人 医美机构被判返还隆胸手术费

记者 赵小娴 通讯员 胡爽爽

本文转自：温州新闻网 66wz.com