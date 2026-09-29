瑞安市节前重点工作部署会召开 统筹高质量发展和高水平安全 全力守护平安祥和假期

瑞安发布 2026-09-29 09:55:01

9月28日，瑞安市节前重点工作部署会召开，对国庆假期各项工作进行全面安排部署。

9月28日，瑞安市节前重点工作部署会召开，对国庆假期各项工作进行全面安排部署。瑞安市委书记李剑锋在会上强调，节点就是考点，责任重于泰山，瑞安市上下要全力抓好经济稳进提质、国庆假期安全生产等重点工作，统筹高质量发展和高水平安全，全力守护平安祥和假期。

瑞安市领导应希克、林政洪、徐龙升等参加会议。

李剑锋指出，经济发展要提速增效。要抓好经济运行，紧盯重点领域和关键环节，补齐发展短板；要抓好项目攻坚，强化项目招引、储备和推进，做到项目不停工、企业不停产；要抓好消费激活，抢抓国庆假期消费窗口，统筹安全与活力，充分释放消费潜力，增强发展动能。

国庆临近，瑞安市人员流动频繁、公众活动增多，各类安全风险叠加，安全生产防控形势严峻。李剑锋强调，安全生产要从严，聚焦道路交通、消防安全、渔船安全、危化品安全、文旅安全、防汛防台、森林防火等重点领域，做到风险隐患排查整治到位，坚决防范和遏制各类事故发生。社会运行要从稳，加强娱乐场所、宾馆酒店等治安复杂场所清查整治，严打“黄赌毒”“盗抢骗”等违法犯罪；要发挥好基层网格、微网格力量，聚焦矛盾纠纷集中领域，开展风险滚动排查、源头整治，消除治安盲区死角。

李剑锋强调，服务保障要从实，抓好生产保障，围绕水、电、气、讯、物流等重点生产要素，确保供应充足、运转正常，行业主管部门、链主单位、驻企服务员要主动下沉，依托企业综合服务平台，切实解决企业堵点难点问题；要抓好生活保障，重点抓好生产组织、货源调配、价格监测、执法检查四个环节，全力保障生活物资供应充足、市场供需平稳。责任落实要从紧，要压紧责任，全面梳理排查所在行业和辖区内风险隐患；要严守纪律，严禁违规吃喝、违规收送礼品礼金、违规操办婚宴、公车私用，确保廉洁过节；要严格落实值班值守制度，统筹值班力量，严格执行24小时专人值班和领导带班制度，确保突发情况快速响应、处置有力。

来 源：瑞安发布

原标题： 全市节前重点工作部署会召开 统筹高质量发展和高水平安全 全力守护平安祥和假期

记者 贾洁楠

本文转自：温州新闻网 66wz.com