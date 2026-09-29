泰顺发布 2026-09-29 09:55:42

9月28日，泰顺县委书记张银贵调研督导群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。

9月28日，泰顺县委书记张银贵调研督导群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，按照中央纪委国家监委和省委省政府、市委市政府部署要求，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，坚守为民初心、聚焦民生痛点，用心用情办好民生实事和关键小事，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，全力推进民生领域信访问题集中治理工作走深走实，在推动跨越赶超高质量发展中不断提升群众获得感和满意度。

张银贵来到泰顺县人民医院，详细听取医保基金管理突出问题整治工作汇报，深入了解医保基金使用监管、问题整改落实等有关情况。他叮嘱有关部门压实各方责任，强化行业监管，常态化开展监督检查，切实守护好群众的“看病钱”。要把党的领导贯穿医院管理、业务发展、行风建设全过程，以高质量党建带动医疗服务能力、诊疗业务水平整体提升，让群众在家门口就能享受到优质高效的医疗服务。

在壹号院小区，张银贵实地察看小区环境配套，听取物业服务、业委会建设、业主诉求处置等情况。他强调，要理顺社区、业委会、物业三方关系，规范业委会组建运行，全方位提升精细化管理水平，畅通群众诉求反映渠道，及时回应解决业主合理诉求，做实做细群众身边暖心小事，把矛盾化解在基层、解决在萌芽状态，不断增强群众获得感幸福感安全感。

在随后召开的会议上，张银贵指出，为民造福是最大的政绩，整治群众身边不正之风和腐败问题，就是要把好事实事做到群众心坎上。泰顺县上下要以更高站位扛起打赢攻坚硬仗的政治责任，保持如履薄冰的警醒，坚决克服松懈麻痹、厌战懈怠思想，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，扎实推进民生领域信访问题集中治理，以整治实效护航经济社会高质量发展，让群众在迈向共同富裕中进一步感到新变化、得到真实惠。

张银贵强调，思想要再重视，层层压实各方责任，强化政治监督，打通条块协同壁垒，做到信息互通、力量互补，实现环环相扣闭环落实，构建块抓条保、齐抓共管、合力攻坚的工作格局。攻坚要再加力，紧盯农村集体“三资”管理、高标准农田建设、医保基金管理、养老服务等重点领域，精准发力、靶向施治，扎实推进民生实事办理、矛盾纠纷化解等各项工作，耐心细致做好群众思想沟通引导，推动整治成果转化为群众可感可及的具体实效。落实要再强化，坚持“当下改”与“长久立”相结合，建章立制完善长效机制，分级分类做好问题化解处置工作，推动从“解决一件事”向“规范一类事”提升，以更实作风交出决战决胜的高分答卷。

泰顺县领导林建丰、温正克参加调研。

来 源：泰顺发布

原标题： 张银贵调研督导群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com