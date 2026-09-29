高铁“四箭”齐发，向着更辽阔的远方奔腾

新华网 2026-09-29 10:02:28

中国高铁，“四箭”齐发！

中国高铁，“四箭”齐发！

金秋九月，国庆前夕，雄商高铁、西康高铁、宜兴高铁、哈伊高铁四条新线集中开通运营，穿越华北、西北、华中、东北，进一步完善“八纵八横”铁路网。

最直观的改变，是时间。雄安至商丘，最快2小时27分钟可达；秦巴山区腹地的柞水到西安，车程缩短至28分钟；从武汉到重庆，经宜兴高铁，不到4小时就能到；哈尔滨至伊春，车程从过去约7个小时缩短至最快1小时46分钟……截至2025年底，高铁已覆盖我国97%的城区人口50万以上城市。这四条新线投用，让任丘、肃宁、河间、柞水、镇安、安康、绥化、伊春等一批城市迈入高铁时代，越来越多人得以从家乡坐高铁奔赴广阔世界。

时间的缩短，空间的拓展，见证着中国高铁的硬核实力、中国创新的神奇创造力。四条新线所过之处，多的是高铁建设中难啃的“硬骨头”：宜兴高铁位于鄂西大巴山余脉，桥隧比超九成，需要在崇山峻岭间开通道路；西康高铁全程穿越秦岭山脉，需要克服各类复杂地质问题，统筹做好工程建设与秦岭生态保护；哈伊高铁是我国纬度最高、全年温差最大的高速铁路，需要攻克高纬度多年冻土区等一系列难题……从平原到山区，再到北国林海，不同条件下高铁工程的落地，需要不断闯关夺隘，跨越各种险阻。从以隧代挖到以桥代路，从广泛运用新技术、新工艺到强化安全、质量和环保控制，在一次次攻坚中，天堑变成通途，远方不再遥不可及。

如今，中国高铁运营里程已突破5万公里。随着“八纵八横”高速铁路网越织越密，骨干通道逐段贯通，人流、物流、资金流、信息流正沿着四通八达的高铁廊道加速奔涌。

从华北沃野到东北林海，从秦岭腹地到鄂西群山，四条新线纵横贯通，是我国高铁向纵深拓展、路网效应持续释放的生动写照。高铁串起的不仅是城市，更是发展的广阔空间。高铁列车奔行大地，让内陆腹地得以更好融入全国统一大市场，让沿海创新资源与内陆产业势能更高效对接。一条条线路串联起中心城市与县域乡镇，为区域发展凝聚合力，为乡村振兴注入源源动能。

飞驰的高铁穿梭于山河之间，托举起流动的中国，涌动着热气腾腾的发展活力。不断铺展的高铁网络，为中国式现代化夯实交通根基，为亿万人民带来便利和希望。

记者：赵刚 王志艳

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨高铁“四箭”齐发，向着更辽阔的远方奔腾

封面图：初林 张倩

来 源：新华网

本文转自：温州新闻网 66wz.com