人民日报 2026-09-29 10:04:36

今年是红军长征胜利90周年。

今年是红军长征胜利90周年。铭记那场“无与伦比的史诗般远征”，更要“齐心协力走好新的长征路，开创更加光明的未来”。本版今起推出系列评论，走长征路，感今昔变，为弘扬伟大长征精神、奋进新征程凝心聚力。

——编 者

“红旗飘，军号响，子弟兵，别故乡……”江西于都县于都河畔，情景剧《告别》缓缓启幕，再现当年苏区群众送红军将士出征的场景。

站在渡口眺望，于都河两岸高楼林立，天堑变通途——红军大桥、长征大桥、集结大桥、渡江大桥、胜利大桥依次横跨河面，桥名连起来正是“红军长征集结渡江胜利”。

硝烟散尽，换了人间。赣南革命老区传承红色基因，以实干奋斗厚植高质量发展底气。

一切从实际出发，立足自身条件，顺势而为。

于都县车溪乡现代农业产业园，1700多亩连片富硒蔬果大棚绵延铺开，棚内新定植的西红柿幼苗错落成行。产业园负责人段长福笑着说：“3个月后，预计产出西红柿3000吨，直销大湾区！”行走赣南大地，座座蔬果大棚如同绿色银行，稳稳托举群众幸福。

海拔500米以上种茶叶，300米至500米种油茶，300米以下种脐橙，平地发展大棚蔬果……立足“八山半水一分田”，正视“杂、小、散”，赣州农业产业由零散粗放向集群集约转型，形成“山上有果、林下有油、田里有菜”的特色农业发展格局。

当年，红军转战赣南，立足战地实情研判局势、谋划行军作战。如今，这片红色故土推进乡村全面振兴，同样不盲从跟风、不简单复刻，看清“自己有什么”再精准定位，因地制宜谋发展。

不畏艰难险阻，于空白处起高楼，从薄弱处求突破。

走进赣州南康区数字化家具生产车间，机械臂灵活伸屈、精准落位，一块块木材经精切、打磨、拼装，变成一件件精致家具。从一把刨刀起家，南康敢闯敢拼，发展为家具企业超7000家、营收突破2900亿元的“家具之都”。

南康区低空经济产业园，产业新赛道拔节生长：风洞实验室内，无人机呼啸腾空；标准化厂房里，各类飞行器整齐列阵……一个没有任何航空工业基础的内陆县区，建起拥有全国最大连片飞行空域的专业园区，汇聚30多家上下游企业。

回望峥嵘岁月，红军四渡赤水、巧渡金沙江、爬雪山过草地，从来都不是坐等天时，而是在重重封锁中蹚出一条道路。征途跨越山海，精神一脉相承，南康人说“等条件都成熟了再干，那就什么也干不成”。跳出资源桎梏、主动破局，无中生有、有中创优，正是对红军闯关夺隘奋斗风骨的继承传扬。

走好新的长征路，敢于重新出发，向新而行。

赣州经开区，好朋友科技公司厂房里的“天元”智能选矿机，探测器飞速扫描，每秒精准识别、处理约1万颗矿石。“完全‘土生土长’，自主可控！”公司董事长何鹏宇说，这款选矿机远销全球30多个国家和地区。

附近的富尔特电子，5G全连接工厂高效运转，高性能永磁材料成为新能源汽车核心配件；冠英科技的智算大脑数据奔流，服务全国5000余家企业……曾经的“工业洼地”，正崛起“科技高地”。

习近平总书记强调：“一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。”新长征路上，每一次抵达都是新的出发。瞄准前沿科技、布局新兴产业，既打攻坚战、敢啃硬骨头，也打持久战、蓄积发展后劲。截至2025年底，赣州高新技术企业达1280家，累计培育独角兽、瞪羚等高成长性科技企业165家。

夜幕降临，于都河畔华灯初上，中央红军长征出发纪念碑巍然屹立。当年，红军从这里出发，走向新生。90多年后，赣南革命老区赓续长征精神，传承红色血脉，再启新程。

（作者为本报江西分社记者）

作者：周 欢

原标题：重新出发的勇毅从何来（现场评论）——走好新的长征路①

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com