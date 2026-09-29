人民日报 2026-09-29 10:05:32

近期，中国品牌在消费电子领域持续吸引世界目光。

中国的发展以创新为根基，带给世界的不是“冲击”而是机遇，不是“挤压”而是赋能

近期，中国品牌在消费电子领域持续吸引世界目光。

9月上旬，德国柏林国际消费电子展。从走向应用场景的人形机器人，到能够实现主动感知和协同服务的智能家居产品，中国品牌成全场焦点。

前不久，折叠屏手机迎来“超级发布周”。华为、小米和苹果在72小时内接连发布各自旗舰产品，中外领军品牌在同一品类展开竞争，引发热议。

这样的场景，正越来越多地出现。曾经，我国许多领域底子薄、起步晚，先进技术、标准话语权乃至产品创意都落后于国际同行，只能从跟跑模仿开始一点点追赶。如今，人工智能、新能源、机器人、火箭回收……中国在一个又一个领域实现了并跑甚至领跑，更在一些“无人区”“未登峰”成为开拓者、定义者。

突破的取得，源自科技创新的厚积薄发。以手机产业为例，支撑中国品牌走向高端市场的，归根结底是人无我有的“黑科技”。从产业链、价值链底端突围，是艰难的逆风生长，也是对品牌竞争力和技术“护城河”的持续锻造。

从一苗破土到万木竞秀，创新活力的奔涌，离不开良好的土壤与环境。

数字很直观。前不久，世界知识产权组织发布《2026年全球创新指数》百强创新集群报告，中国拥有25个全球百强创新集群，上榜集群数量连续第四年位居世界第一，“深圳—香港—广州”集群连续第二年名列榜首。作为国家创新生态系统的基石，区域创新集群的蓬勃发展，映照着中国科技创新实力的稳步提升。

看战略引领，把科技创新摆在现代化建设突出位置，因地制宜发展新质生产力，不断加力政策供给；看市场优势，超大规模市场开放活跃，供需良性互动，为新技术迭代、新产品落地提供广阔应用场景；看人才红利，畅通教育、科技、人才的良性循环，人才队伍向结构合理、素质优良持续跃升。这些培土之举，孕育创新创造的火种，释放高质量发展的动能。

读懂中国创新发展的深层逻辑，那些偏见就站不住脚了。一段时间以来，一些国家的政客和媒体热衷于炒作所谓“中国冲击2.0”，把中国高端制造领域的进步归因于产业补贴，进而制造焦虑。事实上，正如有国际人士所言，中国是“全球最硬核的健身房”。中国的发展以创新为根基，带给世界的不是“冲击”而是机遇，不是“挤压”而是赋能。

德国大众汽车在沃尔夫斯堡的总部参照其中国合肥研发中心的模式调整研发方案；全球人工智能大模型周调用量榜上，中国大模型连续20周位居首位……无论是创造开放的市场机遇、投资机会，还是提供更可及的先进技术、更普惠的成果，中国科技进步和产业升级辐射带动效应显著。

就科技创新而言，中国还面临一些问题和挑战，其中不乏深层次、结构性矛盾。从治理者到微观主体，正保持清醒和定力，致力于在发展中解决“成长的烦恼”。

身处世界新一轮科技革命和产业变革同我国转变发展方式的历史性交汇期，坚持向新而行，聚力打造全球科技创新策源地，中国这片发展热土定将一次次惊艳世界。

作者：成 森

原标题：日新又新的中国是机遇（人民时评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com