人民日报 2026-09-29 10:06:33

【关键词】无障碍环境

【事件】在湖南郴州莽山五指峰旅游区，一名坐着轮椅的游客在升降机、爬楼机、平缓步道等无障碍设施的助力下登高赏景，他感叹：“这在以前想都不敢想。”

无障碍环境建设法施行3年来，从理念更新到制度优化再到设施完善，法治力量不断转化为建设成效，越来越多残障人士走出家门，拥抱更广阔的世界。

【点评】

过马路，红绿灯添了语音提醒；看药品说明书，有了大字、盲文等版本；使用地图软件，多了轮椅导航功能……实实在在的改变，正一点点拓展残障人士的生活半径。

我国残疾人总数超过8500万，涉及2.6亿家庭人口，但坡道被占、盲道“断头”、无障碍卫生间难寻等问题比较突出，一些残障人士“能不出门就不出门”。

改变，从看见人的真实需求开始。“保障残疾人、老年人平等、充分、便捷地参与和融入社会生活，促进社会全体人员共享经济社会发展成果”，既是无障碍环境建设法的立法宗旨，也标注着一个社会的文明水位。

推动权益落地，各项机制需环环相扣、同向发力。市场监管、药监、工信等部门协同联动，从无障碍环境认证到药品说明书适老化，再到弥补“数字鸿沟”，把法律规定变成可感可及的便利。多地检察机关开展无障碍环境建设领域公益诉讼，以司法监督推动问题整改。从一个个具体而微的问题抓起，法治的刚性有效呵护民生温度。

在今天，无障碍环境建设更多得益于“技术可供性”。浙江杭州，部分地铁线路上线数字人手语播报，帮助听障人士更好掌握乘车信息；江苏苏州，智能导盲犬走进盲聋学校，能识别障碍并自主规划路线；北京亦庄，四足机器人协助视障人士完成开放环境障碍挑战……科技已成为无障碍出行的重要支撑力量。

《残疾人保障和发展“十五五”规划》提出“深化助残科技创新应用”，部署了“科技助残专项行动”。以场景为驱动，推动成果落地、产业培育，让科技红利更普惠，有助于为残障群体创造美好数智生活。

也要看到，环境还需要悉心维护。无障碍环境建设绝不能“重建轻管”。坡道角度太陡、盲道上停放自行车、无障碍卫生间扶手不牢……面对市民“吐槽”“找茬”，应敢于正视、积极回应。以系统思维统筹全链条，以真实测评鞭策工作改进，以有效监督推动设施优化，才能形成健康发展的良好生态。

无障碍关乎硬件，也关乎理念。带着大件行李，推着婴儿车出行，遭受伤病时，孕妇出门时……其实，每个人都有用到无障碍设施的可能。多一分共情，多一点爱护，积极参与共建共护，受益的将是每一个人、每一个家庭。

“现代化的本质是人的现代化”。打造更便捷的设施，实行更完善的措施，培育更包容的理念，残障人士的生活质量将不断提升，我们的社会也将更加温暖。

作者：唐天奕

原标题：共建共享，有爱无碍（暖闻热评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com