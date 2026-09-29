人民日报 2026-09-29 10:07:33

傍晚接到断供电话，半小时后货源摸排到位，当日特种焊条进场、施工重启……发生在吉林辽源天楹风光储氢氨醇一体化项目上的这一幕，被企业负责人称之为“精准的急救”。

一个“急”字，体现了企业的焦灼；快速反应，折射出治理的效能。但比“快”更值得深思的是：为什么能这么快？

答案在制度。吉林省工业和信息化厅建立的企业诉求提出、响应、协调办理、反馈闭环机制，省市县三级分级全覆盖包保服务，多年运转不辍。这套机制平时不显山不露水，企业几乎感觉不到它的存在；可一旦断供这类小概率风险袭来，它便立刻发挥作用，把分散的资源快速聚合起来。

由此想到一个常被忽略的问题：评估营商环境，更多是看审批提速了几天、材料精简了多少。这些固然重要，但真正彰显一个地方营商环境成色的，是“顺时有便利，逆境能兜底”。顺风顺水时，政策好不好，企业的感受是温和的；可当一根特种焊条卡住2000多人的施工节奏时，能不能及时提供帮助，企业的感受更加直接而深刻。

制度的价值恰恰在此：形成一套可预期、可复制、可追溯的标准动作。一个健康的经济生态，要统筹兼顾常态和应急。从设备协调，到原料保供，再到要素保障，为企业服务正在从“点状纾困”走向“链式护航”。若无一套成体系、下沉到生产一线的服务网络，某个环节“掉链子”，就可能导致整条产业链的生产节奏被打乱。

从这个意义上说，半小时解决断供危机，是一次实战检验，更是一次无声提醒。推动产业发展，不能光讲理念，也不能只想着铺摊子，更重要的是让每一个落地生根的项目“遇到问题有人帮”，而且“帮得快、帮到底”。把制度优势转化为企业实实在在的获得感，营商环境才算真正立住了。焊花重新闪烁的那一刻，亮起来的不仅是一条管道，更是对一个地方的投资信心。

（摘编自《吉林日报》，原题为《半小时“急救”背后的制度“托底”》）

记者：柳 五

原标题：顺时有便利 逆境能兜底（纵横）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com