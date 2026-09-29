人民日报 2026-09-29 10:08:25

从事音乐教育多年，常见到这样的场景：几岁的孩子演奏又快又难的曲目，音乐表现全靠摇头晃脑。速度快、难度高，被等同于技术高超，夸张的肢体动作被当作音乐表现。这是美的体现吗？恐怕值得商榷。

那么，音乐之美究竟从何而来？

涵养审美力，需下慢功夫。艺术涵养，很难靠拔苗速成，它需要时间的文火慢炖。然而，常有家长希望孩子练琴省时间，像完成考核指标一样，争取小学拿下八级甚至十级。不少十一二岁的孩子，拿到证书便如释重负，琴从此被闲置角落。证书一张张到手，技巧似乎都不错，但审美力却不如人意。

“慢”不是懒散，更非放任，而是一遍一遍地反复洗练，每个错音都不放过，每段节奏都逐一校正。本想一周赶完的曲子可能磨上一个月。看似慢了，实则每一遍重复都在把技术沉淀为本能。在时间中磨去浮躁，这是音乐教育真正的馈赠。

以“慢”积累，并非音乐独有。学书法，先练笔画，点横撇捺，再学一种书体入门，或楷或隶，把根基立住，最后才能有个性地写其他字体。读书，朱熹在《童蒙须知》中说：“不可误一字，不可少一字，不可多一字，不可倒一字，不可牵强暗记，只是要多诵遍数，自然上口，久远不忘。”音乐、书法、读书，道理相通——时间自会回甘。

技术的积累不会自动转化为审美。从积累到表达，还需要一次“化”的蜕变。黑格尔认为，“音乐是心情的艺术”。中国古人追求“化境”，也是这般道理。学音乐的“化”，就是这样一种进阶的过程，让技巧、情感与生命经验融为一体，慢慢达到游刃有余的状态。到这个境界，演奏者已不觉“我在弹”，这与流于表面的表演截然有别。有些老师和家长刻意教孩子模仿音乐家的动作表情，这实际上是南辕北辙。

音乐家在舞台上的肢体语言，正是“化”的结果：十几年乃至几十年的磨炼，使他们对技巧、作品、人生的理解积累到一定程度，内心的热情与娴熟的技法合而为一，举手投足间便情不自禁地流露出来。这源于真实的生命体验，无法靠模仿获得。教育要做的不是复制舞台上的姿态，而是因材施教，让每个孩子按自己的节奏去认识音乐。如此，音乐才不只是手上的技艺，而成为心里的声音。

情窦初开再品《梁祝》，便多出几层滋味；遭遇曲折再听《悲怆奏鸣曲》，抗争便不再是抽象词汇；民族责任感一旦觉醒，《黄河大合唱》的每一个音符都像敲在心上。这些感受都需要时间浸润，需要生活阅历去消化，急不来，也教不会。先知音，再成韵，音乐的演绎便自然流淌了。

美在时间性的积累和过程性的感知中生成，最终抵达的是生命性的共通感。说到底，音乐教育要培育的是美感，而美感的养成永远在过程中发生。

一个孩子在练琴时全神贯注地聆听指尖的每一个音色变化，身体随之呼吸、起伏，整个身心与声音融为一体，注意力完全沉浸在当下的音符中。这种全然投入的状态，就是心体澄明，演奏者与自身、与他人、与万物之间的联系便有机建立起来。美不印在证书上，它活在人与艺术真实相遇的那一刻。

艺术教育，是养人心志、育人情操的事业。以慢积累，以化浸润，美自生成。持续的、浸润身心的美育，需要教育者与家庭共同守护。朱光潜先生在《谈美》中写道：“慢慢走，欣赏啊！”美育的意义恰在于此，在慢中守护和培育人的感受与表达能力。

（作者为中央音乐学院管弦系教授）

作者：陈 曦

原标题：音乐教育的慢与美（金台随笔）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com