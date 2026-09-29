人民日报评论微信公号 2026-09-29 10:09:56

近日，有关人才的话题受到关注热议。

某网络大V“建议法律专业不允许招收海归老师”，提出“法律怎么能够到国外去学”。

音乐家刘欢去世，“退休仍是副教授”引发共鸣。

众声喧哗，有必要深入思考：究竟该以什么样的心态和标准看待人才？又该如何真正用好人才？

当下，无论是推动贸易和投资自由化便利化，还是积极参与全球治理体系改革和建设，都对涉外法治人才的培养提出了更高要求。所谓“法律专业不允许招收海归老师”，将“海归”与“本土”简单对立，表面上是“爱国”，实则是一种封闭心态。

“退休仍是副教授”的讨论，也反映出人们对职称评审、人才晋升通道是否通畅的关切。

这些个案成热点，应当理性看待，不因个案否定整体，也不忽视个案背后的问题。

评价人才，最忌“一刀切”和“唯标签”，关键看能不能解决问题、干出实绩。人才上的门户之见，从来都是发展的绊脚石。

人才评价改革，近年来一直在路上。从破“四唯”，到看实绩，再到创新评价机制，改革在深化，配套举措在完善。改革也不会一蹴而就，而是随着实践发展与时俱进。

回看一些争议，其实饱含人尽其才、才尽其用的制度期待。“聚天下英才而用之”，关键在“用”。

引才，更要用好才。有的地方引才时轰轰烈烈，给房给钱，引进之后却因专业不对口、平台跟不上、机制不灵活等因素，造成人才资源浪费。良好的人才生态，应该是引得来、留得住、用得好。

用才，重在人岗相适、才尽其用。以用为本，不是给个头衔、摆个位置，而是给平台、给项目、给空间，让人才在解决实际问题中体现价值。科技创新、法治建设、文化传承发展，各领域都急需人才，只有把人才放到合适的位置上，方能变人才优势为发展胜势。

开放包容的环境不可或缺。人才流动是文明进步的重要动力，谁能在人才使用上先人一步、胜人一筹，谁就能在激烈竞争中抢占先机。但开放不等于没有底线，交流不等于放弃立场。在坚持自身发展方向和价值观的前提下，放眼四海揽贤才，这种自信恰恰来自道路的坚定。

人才问题上的讨论，最终都要回到一个朴素道理：让有为者有舞台、有奔头、有尊严，让庸碌者无法滥竽充数。（执笔：王彬）

（来源：人民日报评论微信公号）

作者：常言道

原标题：人民锐评：“海归老师”“副教授”：标签背后思用才

来 源：人民日报评论微信公号

本文转自：温州新闻网 66wz.com