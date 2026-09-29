温度新闻 2026-09-29 10:10:09

温州网讯 如果可以顺着网线爬过去，我一定要去看看一周前骂的和昨天夸的是不是同一群人。

对于与现在这支浙BA温州队相关的所有人：教练、队员、球迷、媒体，现在最需要的是一颗平常心，是理解与包容。

无论你是多资深、多热爱温州队的球迷，请扪心自问4个问题：

教练希不希望温州队输球？如果可以逆转局面愿不愿意无所作为？

球员希不希望温州队输球？新队员有没有赢球的动力，真有老队员会希望队友输球吗？

即使一切都不变，局面是不是一定更好？哪怕某些场次场面好看，整个漫长赛季的最终结果是不是一定更好？

以高容错的小组赛为代价，锤炼多套打法和阵容，与连战连捷却将疲马乏伤兵满营相比，哪一个更合算？

上赛季的丽水队，首战就输给南哥，成为全省第一支输县队的市联队。漫天的嘲讽，就像抖音里那个著名的段子。前6轮，丽水输了3场，尤其第5、6轮，又连输两个县队。打开任何一条相关新闻，置顶的评论都是教练下课。与此同时，温州队连战连捷，收获数不尽的好评和路人缘。

而最终结果，却走向弹幕和评论的相反方向。被骂到满头包的祁跃教练，也成为丽水人的传奇。

所以，如果你爱温州队，请别急。别急着骂，更别急着夸。按今年赛制，只要19分（7胜5负），就有95%的出线概率，这意味着温州队还可以输4场。哪怕练出一个新人，哪怕磨出一套新战术，这些付出就都值了。上赛季当对手针对性防守、当主力受伤却无人顶上时的教训还不够惨痛吗？

再想一下，假如本赛季是第一届浙ba,初出茅庐的温州队有今天的表现，你会怎么评价？

人们说，神枪手是子弹喂出来的，好球员又何尝不是真刀实枪的比赛喂出来的。

为什么倪豪凯穿20号？因为他高中时根本进不了校队出场阵容，只能选队友挑剩下的20号。如果没有一场场的积累和耐心，就不会有那个大杀四方的凯皇。

如果网线真能爬，我还想爬过去看看温州队小伙子们的心态。

除非没收手机并且断网到赛季末，不然小伙子们的状态不可能不受到弹幕和评论的影响。连朱婷这种天花板级的职业运动员都说：（负面评论）看进去很容易，排出去却很难。

所以我们看到小孩哥甲的三分出手和命中率都断崖式下跌，小孩哥乙越想出成绩就越无所适从。你猜他们有没有被评论中的指责影响？

但是，在自媒体高度发达的这个时代，想成为顶级运动员，承受网暴本身就是必修课。

这是1997年5月12日，NBA西部半决赛湖人对阵爵士的第5场，18岁零262天的科比，在第四节和加时赛一共投出4个三不沾，最终湖人出局。球迷、媒体，都是一边倒的嘲讽。从盐湖城飞回洛杉矶已经是午夜，科比放下行李，凌晨3点来到帕利塞兹高中篮球馆，让一位清洁工打开门，独自练习投篮一直到早上8点。

后来科比找到了自己投篮不准的原因：因为腿部力量不足，在比赛末段体能大量消耗后，用相同方式投出的球会缩短高度和飞行距离。

所以，昨天18岁零356天的朱浩元、18岁零206天的陈品睿，你们今天低下的头，是为了在未来戴起王冠。

而老队员们是很多球迷心目中的“白月光”，他们去年拼出的成绩将是很多年后仍将被人提起的传奇。亲身搏杀是奉献，默默坚守也未尝不是功绩。他们坐在那里就是新人敢放手一搏的底气。

温州队教练和更高层次的决策者，现在更需要一颗平常心。

有人骂，是因为有人爱。有人议论，是因为有人关注。为什么有人喷，因为他们爱得深沉。

昨天下午，足球的浙超联赛进行了首轮比赛，以吴越杯阵容为主的温州队客场2比1战胜湖州。看台上只有零零散散几十个球迷，比赛是下午进行的，但截至晚上10点，无论是从浙江足协小程序,还是各种社交媒体，我都查不到比分，更不用说比赛细节。

可以问问这些足球界的同行，他们羡不羡慕浙BA温州队的球迷氛围。

沟通，可以消除很多误会；透明，可以化解不该有的猜疑；包容，可以让莫须有的戾气烟消云散。如果可能，还是应该与球迷建立起稳定的双向沟通机制。

哪怕把所有祝福和吉祥话都送给温州队，但从概率上说，温州队后面可能还会输球，还会有难看的场面。不过，只要心存善意，只要有包容和理解，就不会出现自乱阵脚的局面。

祝福温州队。

来 源：温度新闻

原标题： 高亚辣评｜比胜负更重要的是平常心

记者 高亚

本文转自：温州新闻网 66wz.com