新华网 2026-09-29 10:24:13

记者9月28日从中国人民银行获悉，中国人民银行等8部门日前印发《关于金融支持服务业扩能提质的指导意见》，强化服务业金融支持，提升金融产品和服务供给质效，助力服务业高质量发展。

据介绍，意见细化金融支持重点方向和领域，从提升金融机构支持服务业的专业能力、加大对生产性和生活性服务业金融支持、做强做优金融服务业等方面，提出19项务实的工作举措。

意见明确，要推动金融机构转变传统重资产重抵押的融资支持理念，着力解决轻资产企业融资难题，增强服务业金融产品针对性有效性，持续提升中小企业、个体工商户等服务业经营主体的金融服务触达率，加快构建适应服务业高质量发展的金融服务体系，为服务业扩能提质提供有力金融支撑。

意见强调，要构建多层次组织服务体系，加大生产性服务业金融支持力度，助力提升科技服务、现代物流、商务服务等发展能级；提高生活性服务业金融服务水平，促进住宿餐饮、居民服务、养老托育、文体旅游等高质量发展；做强做优金融服务业，持续完善支付、征信等服务，加强金融消费和投资权益保护。

中国人民银行表示，下一步，将会同有关部门加强政策传导，推动意见各项政策加快落地见效，强化金融机构能力建设，以金融高质量发展促进服务业扩能提质。

来 源：新华网

原标题： 中国人民银行等8部门发文强化服务业金融支持

记者 吴雨、任军

本文转自：温州新闻网 66wz.com